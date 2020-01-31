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Haber Giriş: 31.01.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Oscar gecesine sayılı günler kaldı: Kimse eli boş dönmeyecek

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Oscar gecesine sayılı günler kaldı: Kimse eli boş dönmeyecek

Sinema sektörünün en çok merak edilen ödülleri için geri sayım hızlandı. 92'nci kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) töreni 10 Şubat'ta yapılacak. Büyük bir heyecanın yaşanacağı o geceden bütün dallardaki hiçbir aday da eli boş dönmeyecek.

Elbette aday olan herkes bir Oscar heykelciğini evine götüremeyecek. Bazıları hayal kırıklığı yaşarken bazıları ödülü kucaklayacak. Ama o gece tüm adaylara 100 bin dolar değerinde hediye çantaları verilecek. O çantaların içinde de kelimenin tam anlamıyla yok yok...

Çantalarda, John Thoman tarafından cama yapılmış kişisel portre; üzerinde yer alan sensörler sayesinde kalp atışı, göğüs kafesi hareketleri ve duruş bozukluklarını tespit edebilen akıllı sütyen, lüks yatla seyahat, spa seyahat bileti, Hawaii’de beş gece konaklama, ipek kimono, pahalı güzellik ürünleri, altın vape kalemleri, hidrojen infüzyonlu su, sınırlı sayıda üretilen alkollü içecekler ve benzerleri yer alıyor.

 

 

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