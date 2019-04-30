Ortaköy'de Geleneksel Balık Günü
Türkiye Cumhuriyetinin ilk sivil denizcilik okulu olan ve 1927’den beri denizcilik eğitimi veren Ortaköy Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği 28 Nisan Pazar günü Geleneksel Balık Günü’nde bir araya geldi.
Ortaköy Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği ve Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte düzenlenen Geleneksel Balık Günü büyük bir coşku ile gerçekleşti. Etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinliğe İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın, Bandırma Liman Başkanı Kürşad Ayyıldız, Şile Liman Başkanı Mustafa Öztürk, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri de katıldı.
Etkinlikte, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adının İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüştürülerek eğitim programına denizcilik harici bölümlerin eklemesi konuşuldu. Okulun ülkemizde bulunan ilk denizcilik okulu olmasını sebebiyle denizcilik eğitimlerine devam edilmesi vurgulandı. Deniz Ticaret Odası'nın desteği istendi.
"Ziya Kalkavan isminin kaldırılmaması yönünde talepte bulunacağız"
Etkinlikte söz alan DTO Başkanı Tamer Kıran; "Okulla ilgili son gelişmeyi rastlantı eseri basından öğrendik. O günden bu yana mezunların ve camianın kabul edeceği doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanı ile özel olarak görüşeceğiz 1927’den beri denizcilik eğitimi verilen kurumun denizcilik özelliğinin kaybolmaması, Ziya Kalkavan isminin kaldırılmaması yönünde iki net talepte bulunacağız"dedi.
Karşılama töreni sonrası okul öğrencileri Ortaköy Marşını ve Ortaköy Denizci Andı’nı okudu. Gemini Denizcilik Armatörü Ahmet Levent Horasanlı'ya uygulamalı eğitime destek olarak Gemi Makinaları İşletme bölümüne jeneratör bağışından dolayı okul idaresi ve mezunlar derneği tarafından plaket takdim edildi. 16.Geleneksel Balık Günü’ne vermiş oldukları destek sebebi ile sponsorlar Vento Denizcilik, Hicri Ercili Denizcilik, Alize Acente, Gn Group, Delmar Safety, Zeymarine ve Deniz Ticaret Odası’na teşekkür plaketleri takdim edildi. Canlı müzik eşliğinde yemek servisiyle devam eden gün toplu fotoğraf çekimleri ile noktalandı.
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