Ortaköy'de Geleneksel Balık Günü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriOrtaköy'de Geleneksel Balık Günü
GeriKeyif Ortaköy'de Geleneksel Balık Günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
30.04.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Ortaköy'de Geleneksel Balık Günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortaköy'de Geleneksel Balık Günü

Türkiye Cumhuriyetinin ilk sivil denizcilik okulu olan ve 1927’den beri denizcilik eğitimi veren Ortaköy Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği 28 Nisan Pazar günü Geleneksel Balık Günü’nde bir araya geldi.

Ortaköy Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği ve Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte düzenlenen Geleneksel Balık Günü büyük bir coşku ile gerçekleşti. Etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinliğe İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın, Bandırma Liman Başkanı Kürşad Ayyıldız, Şile Liman Başkanı Mustafa Öztürk, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adının İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüştürülerek eğitim programına denizcilik harici bölümlerin eklemesi konuşuldu. Okulun ülkemizde bulunan ilk denizcilik okulu olmasını sebebiyle denizcilik eğitimlerine devam edilmesi vurgulandı. Deniz Ticaret Odası'nın desteği istendi.

"Ziya Kalkavan isminin kaldırılmaması yönünde talepte bulunacağız"

Etkinlikte söz alan DTO Başkanı Tamer Kıran; "Okulla ilgili son gelişmeyi rastlantı eseri basından öğrendik. O günden bu yana mezunların ve camianın kabul edeceği doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanı ile özel olarak görüşeceğiz 1927’den beri denizcilik eğitimi verilen kurumun denizcilik özelliğinin kaybolmaması, Ziya Kalkavan isminin kaldırılmaması yönünde iki net talepte bulunacağız"dedi.
Karşılama töreni sonrası okul öğrencileri Ortaköy Marşını ve Ortaköy Denizci Andı’nı okudu. Gemini Denizcilik Armatörü Ahmet Levent Horasanlı'ya uygulamalı eğitime destek olarak Gemi Makinaları İşletme bölümüne jeneratör bağışından dolayı okul idaresi ve mezunlar derneği tarafından plaket takdim edildi. 16.Geleneksel Balık Günü’ne vermiş oldukları destek sebebi ile sponsorlar Vento Denizcilik, Hicri Ercili Denizcilik, Alize Acente, Gn Group, Delmar Safety, Zeymarine ve Deniz Ticaret Odası’na teşekkür plaketleri takdim edildi. Canlı müzik eşliğinde yemek servisiyle devam eden gün toplu fotoğraf çekimleri ile noktalandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Gözyaşları sel oldu...Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

"Aşklarım benim"

"Kurtlar Vadisi" dizisine "iftira" ve "hakaret" davasında karar

Estetikli hali şaşırttı