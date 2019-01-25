Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, 1 Şubat'ta gösterimde
Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle gösterime girmesi ertelenen Organize İşler 2, Sazan Sarmalı'nın seyirciyle buluşma tarihi belli oldu.
Yılmaz Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filmin 1 Şubat'ta gösterime gireceğini duyurdu.
Yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro yer alıyor.
Filmin konusuna gelince: Filmin ana karakterlerinden Asım Noyan, yıllarca söylediği yalanlarla etrafındakileri dolandırmaktadır. Kimsenin açığını yakalayamadığı Noyan ve çetesi bu kez "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üçkağıda bulaşır.
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