Opus Amadeus'ta final zamanı
Oda müziğinin dünyaca ünlü topluluklarını İstanbullular ile buluşturan Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, 26 Mart’ta CSO Çello Quartet konseri ile final yapacak.
CSO Cello Quartet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yetenekli ve başarılı dört genç viyolonsel sanatçısından oluşuyor. Topluluk ülkemizden enfes tango esintilerine, Akdeniz ışıklarından Rio da Janeiro’da nostaljiye, yerinde duramayan Gürcü ritimlerinden herkesin yüzünü güldüren popüler Hollywood film melodilerine kadar zengin bir repertuvar ile müzikseverlerle birlikte olacak. Beşiktaş Deniz Müzesi’nde tarihi kadırgaların sergilendiği ana salonda 26 Mart pazartesi günü gerçekleştirilecek konserin başlama saati 20.30…
Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı 7. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali’nin biletleri www.biletix.com’dan ya da konser mekanından temin edilebilir.
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