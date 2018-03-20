Opus Amadeus'ta final zamanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
20.03.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Opus Amadeus'ta final zamanı

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Opus Amadeus'ta final zamanı

Oda müziğinin dünyaca ünlü topluluklarını İstanbullular ile buluşturan Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, 26 Mart’ta CSO Çello Quartet konseri ile final yapacak.

CSO Cello Quartet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yetenekli ve başarılı dört genç viyolonsel sanatçısından oluşuyor. Topluluk ülkemizden enfes tango esintilerine, Akdeniz ışıklarından Rio da Janeiro’da nostaljiye, yerinde duramayan Gürcü ritimlerinden herkesin yüzünü güldüren popüler Hollywood film melodilerine kadar zengin bir repertuvar ile müzikseverlerle birlikte olacak. Beşiktaş Deniz Müzesi’nde tarihi kadırgaların sergilendiği ana salonda 26 Mart pazartesi günü gerçekleştirilecek konserin başlama saati 20.30…

Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı 7. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali’nin biletleri www.biletix.com’dan ya da konser mekanından temin edilebilir.

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