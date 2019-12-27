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Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:31,Son Güncelleme:/

Opera sanatçısı Zehra Yıldız anılıyor

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Opera sanatçısı Zehra Yıldız anılıyor

Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenecek konserle anılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kısa yaşamında "Venedik'te Bir Gece", "Hoffmann'ın Öyküleri", "Tosca", "Sour Angelica", "Otello", "Yarasa" ve "Madama Butterfly" gibi birçok eser seslendiren Türk operasının önemli solist sanatçılarından soprano Zehra Yıldız adına "Zehra Yıldız Gecesi" konseri gerçekleştirilecek.

İtalyan soprano Maria Tomassi, soprano Tuğba Mankal Dekak, mezzo-soprano Özge Kalelioğlu ve tenor Berk Dalkılıç'ın yer alacağı konser, 27 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak. Konserde ayrıca Zehra Yıldız'ın sesinden, Vivaldi'nin Bajazet operasından İrene'nin "Sposa Son Disprezzata" aryası dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

 

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