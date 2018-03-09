Onur Büyüktopçu: Koriş'in filmini çekeceğim!

Büyük bir kalabalığın karşısına çıkan Onur Büyüktopçu, bu kadar sevilmesinin nedenini şöyle açıkladı: "Samimi ve doğalım. Herhangi bir yapmacıklık ve sahtekarlık yok. Programda da bunu yapıyoruz. Türk insanı artık daha samimi insanları izlemeyi tercih ediyor."

KADINA KALKAN ELLER KIRILSIN

Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili konuşan Onur Büyüktopçu, "Türk kadınları üretimde daha fazla yer almalı. Erkek çocuklarını kadınlara karşı saygılı ve duyarlı yetiştirilmeli. Kadınlarımızın erkeklerden çok daha üstün olduğuna inanan bir insanım. O yüzden iyi ki varlar, kadına kalkan eller kırılsın. Kadına şiddet son bulsun" sözleriyle büyük alkış aldı.

KORİŞ'İ OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİM

Kiralık Aşk'taki Koriş karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ve fenomen olan Onur Büyüktopçu, sürpriz projesini de ilk kez açıkladı. "Kiralık Aşk ve Koriş benim dönüm noktamdı. Koriş'in sinema filmini yapmayı arzu ediyorum. O karakteri oynamayı çok özledim" diyerek sürpriz projesini anlattı.

KÖYE YERLEŞECEĞİM

Onur Büyüktopçu en büyük hayalinin ise köy hayatı yaşamak belirterek, ""Hayalim mesleği bıraktıktan sonra bir köye yerleşmek, orada kendi domatesimi, biberimi ekmek, hayvanlarla ilgilenmek. Şu andaki en büyük hayalim bir çiftlik evi almak" açıklamasında bulundu.

OKUMA PROVASINDA KEŞFEDİLDİM

Bir hayranının "Hiç unutamadığınız bir olay var mı" sorusuna ise "Benim piyasaya girmem başlı başına bir olay. Kimse benim oyuncu olduğumu bilmezken, okuma provasıyla keşfedilen biriyim. 16 yaşımdan, Kiralık Aşk'a kadar çok fazla işte rol aldım ama bilinmiyordu. Ancak bir işin cast direktörlüğünü yaparken, birden kendimi Kiralık Aşk'ın başrollerinden birinde buldum. Bunu asla unutamam" yanıtını verdi.