Onur Büyüktopçu: Koriş'in filmini çekeceğim!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriOnur Büyüktopçu: Koriş'in filmini çekeceğim!
Keyif Onur Büyüktopçu: Koriş'in filmini çekeceğim!
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09.03.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

Onur Büyüktopçu: Koriş'in filmini çekeceğim!

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Onur Büyüktopçu: Koriş'in filmini çekeceğim!

Onur Büyüktopçu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde AnkaMall Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

Büyük bir kalabalığın karşısına çıkan Onur Büyüktopçu, bu kadar sevilmesinin nedenini şöyle açıkladı: "Samimi ve doğalım. Herhangi bir yapmacıklık ve sahtekarlık yok. Programda da bunu yapıyoruz. Türk insanı artık daha samimi insanları izlemeyi tercih ediyor."

KADINA KALKAN ELLER KIRILSIN

Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili konuşan Onur Büyüktopçu, "Türk kadınları üretimde daha fazla yer almalı. Erkek çocuklarını kadınlara karşı saygılı ve duyarlı yetiştirilmeli. Kadınlarımızın erkeklerden çok daha üstün olduğuna inanan bir insanım. O yüzden iyi ki varlar, kadına kalkan eller kırılsın. Kadına şiddet son bulsun" sözleriyle büyük alkış aldı.

KORİŞ'İ OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİM

Kiralık Aşk'taki Koriş karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ve fenomen olan Onur Büyüktopçu, sürpriz projesini de ilk kez açıkladı. "Kiralık Aşk ve Koriş benim dönüm noktamdı. Koriş'in sinema filmini yapmayı arzu ediyorum. O karakteri oynamayı çok özledim" diyerek sürpriz projesini anlattı.

Onur Büyüktopçu: Korişin filmini çekeceğim

 KÖYE YERLEŞECEĞİM

Onur Büyüktopçu en büyük hayalinin ise köy hayatı yaşamak belirterek, ""Hayalim mesleği bıraktıktan sonra bir köye yerleşmek, orada kendi domatesimi, biberimi ekmek, hayvanlarla ilgilenmek. Şu andaki en büyük hayalim bir çiftlik evi almak" açıklamasında bulundu.

OKUMA PROVASINDA KEŞFEDİLDİM

Bir hayranının "Hiç unutamadığınız bir olay var mı" sorusuna ise "Benim piyasaya girmem başlı başına bir olay. Kimse benim oyuncu olduğumu bilmezken, okuma provasıyla keşfedilen biriyim. 16 yaşımdan, Kiralık Aşk'a kadar çok fazla işte rol aldım ama bilinmiyordu. Ancak bir işin cast direktörlüğünü yaparken, birden kendimi Kiralık Aşk'ın başrollerinden birinde buldum. Bunu asla unutamam" yanıtını verdi.

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