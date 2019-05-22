Onu asla affetmeyeceğim!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Yılmaz Morgül konuk oldu.
Keyifli halleriyle dikkat çeken Morgül, konu Ebru Gündeş 'e gelince gözyaşlarına boğuldu.
Meslektaşı Ebru Gündeş ile neredeyse yıllardır konuşmadığını söyleyen Morgül, ilk olarak birlikte sahne aldıkları bir mekanda kendisinin daimi assolist yapılması kararı verildikten sonra Gündeş’in kendisine cephe aldığını söyledi. Programın ilerleyen dakikalarında da Ebru Gündeş’in annesiyle ilgili bir küfür ettiği için 'onu asla affetmeyeceğini' açıkladı ve gözyaşlarına boğuldu.
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