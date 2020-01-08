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Haber Giriş: 08.01.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Onat Kutlar Kadıköy'de anılacak

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Onat Kutlar Kadıköy'de anılacak

Kadıköy Belediyesi, şair yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı anma programı düzenleyecek.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek programda Hülya Uçansu, Adnan Özyalçıner ve Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan konuşma yapacak.

Sanatçı Genco Erkal'ın Onat Kutlar'ın eserlerinden bölümler okuyacağı etkinlik piyanist İdil Biret'in vereceği resitalle son bulacak.
Ücretsiz etkinliğe katılım için davetiyeler Süreyya Operası gişesinden temin edilebiliyor.

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