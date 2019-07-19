“Omuzlarımda Aşık Veysel’in sorumluluğu var”
Ömrüm adlı tekli çalışmasına klip çeken Sivaslı halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen, “Omuzlarımda Aşık Veysel’i temsil etmemin sorumluluğu” var dedi
Sivaslı halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen, söz ve müziği Cem Malkoç’a ait olan Ömrüm adlı tekli çalışmasına klip çekti. Erkan Nas’ın yönettiği klip digital platformlarda yayınlanmaya başladı. Sivaslı olan ve Avrupa Sivaslılar Birliği’nin İstanbul temsilciliğini yürüten Pınar Dağdelen “Omuzlarımda Aşık Veysel’i temsil etmenin sorumluluğu var. Sazım ve türkülerimle kendimi her geçen gün daha geliştirmem gerektiğini biliyorum” dedi.
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