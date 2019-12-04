Ömür Gedik: Artık vegan giyime geçmenin zamanı geldi.
Şarkıcı Ömür Gedik, yeni single’ının klip çekimi için 46 katlı gökdelenin çatısına çıktı.
9 Aralıkta DMC etiketiyle dinleyicisiyle buluşacak olan ‘Aramışsın’ şarkısının sözü ve müziği Ömür Gedik’e ait. Gedik, çekimin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
Gedik, üzerindeki kürk ve deri parçalarla ilgili gelen sorulara; ‘Üzerimde hayvanlardan yapılmış olan hiçbir şey yok. Ayakkabılarım bile suni deri. Bu çok tartışılıyor ama ben giyilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç biri için hayvan öldürmeye gerek yok. Artık vegan giyime geçmenin zamanı geldi. Özellikle yurt dışında trend olmuş durumda. Saçlarımda ki gökkuşağı da hoşgörü ve sevginin mesajı. Bu da cana kıyarak değil severek oluyor’ diyerek cevap verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle