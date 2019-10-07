Okula laboratuvar yaptırdı
Müzik çalışmalarına yaklaşık 1 yıldır Türkiye’de devam eden Mr. Jade, Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde bulunan bir okulun fen laboratuvarının yapımını üstlendi.
Körfez-Yarımca’nın Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Yarımca Ortaokulu'nun bir velisi olan Erkan Canpolat, okulun fen laboratuvarı ihtiyacı için akrabası Mr. Jade’ye (Özkan Şen) ulaştı. Şarkıcı, gönderdiği yardımla laboratuvarın yaptırılmasını sağladı.
MÜDÜRDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Mr. Jade, daha sonra okulu ziyaret ederek fen laboratuvarını gezdi. Laboratuvarın girişine adının yazıldığını görünce çok mutlu olan ünlü şarkıcı, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Okul müdürü Alparslan Dalkılıç, yaptığı yardım nedeniyle sanatçıya teşekkür plaketi verdi.
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