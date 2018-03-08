Öğrenciler kodlama kardeşliğiyle yarınlara hazırlanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerÖğrenciler kodlama kardeşliğiyle yarınlara hazırlanıyor
Keyif Öğrenciler kodlama kardeşliğiyle yarınlara hazırlanıyor
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Keyif
08.03.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Öğrenciler kodlama kardeşliğiyle yarınlara hazırlanıyor

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Öğrenciler kodlama kardeşliğiyle yarınlara hazırlanıyor

MERSİN’in Tarsus ilçesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)  kodlama projesi Algo Dijital’e destek veren Özel SEV Ortaokulu öğrencileri, Kasım Ekenler Ortaokulu öğrencileri ile 'kodlama kardeşi' oldu.

TEGV’in çocukların dijital becerilerini güçlendirmek ve onları kodlama eğitimi ile tanıştırmak amacıyla hayata geçirdiği Algo Dijital projesine bir destek de Özel Tarsus SEV Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce çocuğa geleceğin alfabesi kodlamayı öğretmeyi hedefleyen Algo Dijital kodlama eğitimi platformu için Özel SEV Ortaokulu öğrencileri seferber oldu. Kardeş okulları Kasım Ekenler Ortaokulu öğrencilerine kodlama eğitimleri vermeye başladı. Kardeş okulun öğrencilerini her hafta bilgisayar laboratuarında konuk eden Özel SEV Ortaokulu öğrencileri, arkadaşlarına kodlamayı öğretiyor.

Kasım Ekenler Ortaokulu öğrencilerine verilecek eğitimlerle, haftada 40 toplamda 500 öğrencinin projeye dahil edilmesi planlanıyor.

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