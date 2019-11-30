Odun gibi görünüyoruz
“İkimiz Adına” adlı yeni şarkısını çıkarmak için gün sayan Pınar Soykan, önümüzdeki aylarda vereceği konserler için şimdiden provalara başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Şarkıcı, bir takipçisinin “Sahnede dans edecek misiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sahneye yakışan bir kadın olduğumu da düşünüyorum. Ancak hoplayıp zıplamak bana göre değil. Çünkü uzun boylular dans edince hoş durmuyor, odun gibi görünüyoruz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle