Ödüllü Türk Amerika’da
“Westworld”, “Lost in Space”, “The First” gibi ünlü dizilerde Türk grafiker Ömer Gürkan da görev alıyor.
İstanbul Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım bölümünü bitirdikten sonra Los Angeles’ta Gnomon Görsel Efekt Okulu’nda eğitim alan Ömer Gürkan Amerika’da yaşıyor ve ünlü ShadeVfx şirketinde çalışıyor. Şirkette 3D generalist olarak çalışan Gürkan, “Westworld”, “Lost in Space”, “The First” gibi ünlü dizilerde ve “Justice League”, “Annabelle”, “The Nun” gibi filmlerde görsel efekt yaptı.
Gnomon’da, 3D visual effects öğrenimi gördüğü dönemde iki yıl üst üste en başarılı proje ödülleri alan Ömer Gürkan, görsel efekt ve bilgisayar grafiklerinin günümüz dünyasında film ve dizilerde rolünün genişlediğini altını çiziyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle