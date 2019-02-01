Ödüllü piyanist son yolculuğuna uğurlandı
Oscar ve Grammy de dahil birçok ödül kazanan ve 86 yaşında hayata veda eden Fransız piyanist Michel Legrand son yolculuğuna uğurlandı. Legrand'ın Paris'teki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Emnanuel Macron ile eşi de katıldı.
Yarım asırlık kariyeri boyunca 200'den fazla sinema ve Televizyon filminin müziğini besteleyen Legrand, ilk Oscar ödülünü 1968 yılında "en iyi müzik, özgün beste" dallarında The Thomas Crown Affair (Kibar Soyguncu) ve unutulmaz şarkısı "Windmills of Your Mind" ile almıştı.
Legrand, diğer iki Oscar ödülünü 1971 yapımı Summer of '42 (Yaz Günüydü) ve 1983 yılındaki Yentl ile kazandı.
Ünlü sanatçı 2 televizyon filminin yanı sıra bir sinema filmi yönetti, 6 filmde oyuncu olarak görev aldı ve 2 filmin de senaryosunu yazdı.
Legrand'ın eşi Macha Meril taziyeleri kabul etti.
Özellikle caz müziği alanındaki yenilikçi çıkışlarıyla bilinen Legrand, Miles Davies, Ray Charles, Frank Sinatra ve Edith Piaf gibi yıldızlarla birlikte çalıştı.
Son dönem sinema filmlerinin müziklerini hiç beğenmediğini dile getiren Michel Legrand, bir söyleşisinde, "Birçok sinema filminin müziği, müzisyenler tarafından bestelenmiyor. Başka ne söyleyebilirim ki? Ya gitar çalıyorlar ya da elektronik bir cihaza bağlıyorlar, bom bom diye ses çıkıyor. Beni hiç etkilemiyor. Fransız müzikaller ile ilgili konuşmaya cesaret bile edemiyorum, onlar adına çok utanıyorum." sözleri sinema ve müzik dünyasında uzun süre tartışılmıştı.
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