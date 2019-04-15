Ödüller verildi
PowerTürk Müzik Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.
Nakkaştepe’deki PowerTürk stüdyolarında gerçekleşen törende pop müziğin ünlü isimlerine 9 kategoride ödül verildi. PowerApp’ten verilen oylarla isimlerin belirlendiği gecede en çok ödülü alan Mabel Matiz oldu. Matiz, “En Güçlü Erkek Şarkıcı”, “En Güçlü Albüm”, “En Güçlü Klip” ve “En Güçlü Şarkı” kategorilerinde tam 4 ödül aldı.
İŞTE KAZANANLAR
En Güçlü Kadın Şarkıcı: Gülşen
En Güçlü Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz
En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı:Ufuk Beydemir
En Güçlü Albüm: Mabel Matiz “Maya”
En Güçlü Klip: Mabel Matiz “Sarmaşık”
En Güçlü Grup: Manga
En Güçlü Şarkı: Mabel Matiz “ÖyleKolaysa”
En Güçlü Sosyal Medya Yönetimi:Hadise
En Güçlü Proje Albümü: Yıldız Tilbe’ninYıldızlı Şarkıları
Yaşam Boyu Başarı Ödülü:Nilüfer, Ajda Pekkan
En Güçlü Kadın Şarkıcı ödülünü alan Gülşen, “Oylarıyla bu ödülü almamı sağlayan tüm sevenlerime ve müzik dinleyicilerine teşekkür ederim” dedi.“En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı” ödülünü alan Ufuk Beydemir, “Çok mutlu ve gururluyum. Albümde ve konserlerde sürekli yanımda olan, bana inanan dinleyicilerime, ekip arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.Nilüfer, “Yaşam Boyu Başarı” ödülünü aldıktan sonra şöyle dedi: “72 yılında başlayan serüvenim bu yıllara dek devam etti, bundan sonra da amacım olabildiğince uzun yıllar şarkı söyleyebilmek. Bu kadar zaman içerisinde birçok ödül aldım. Başarılarım ve başarısızlıklarım oldu. Ama ödüller beni her zaman çok mutlu etti.”“Yaşam Boyu Başarı” ödülünün diğer sahibi Ajda Pekkan, “Müziğin bu özel platformunda bu kadar güzel bir ödülü almak bana mutluluk verdi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.Ödülüyle poz veren Yıldız Tilbe, “Aldığım proje albümü ödülü için yapımcım ve bu albümde yer alan tüm sanatçılar adına PowerTürk’e çok teşekkür ediyorum” dedi.“En Güçlü Grup” seçilen Manga grubu, kuruluşlarının 15. yılında aldıkları bu ödülün kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.
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