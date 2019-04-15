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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
15.04.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Ödüller verildi

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Ödüller verildi

PowerTürk Müzik Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.

Nakkaştepe’deki PowerTürk stüdyolarında gerçekleşen törende pop müziğin ünlü isimlerine 9 kategoride ödül verildi. PowerApp’ten verilen oylarla isimlerin belirlendiği gecede en çok ödülü alan Mabel Matiz oldu. Matiz, “En Güçlü Erkek Şarkıcı”, “En Güçlü Albüm”, “En Güçlü Klip” ve “En Güçlü Şarkı” kategorilerinde tam 4 ödül aldı.

İŞTE KAZANANLAR
En Güçlü Kadın Şarkıcı: Gülşen
En Güçlü Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz
En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı:Ufuk Beydemir
En Güçlü Albüm: Mabel Matiz “Maya”
En Güçlü Klip: Mabel Matiz “Sarmaşık”
En Güçlü Grup: Manga
En Güçlü Şarkı: Mabel Matiz “ÖyleKolaysa”
En Güçlü Sosyal Medya Yönetimi:Hadise
En Güçlü Proje Albümü: Yıldız Tilbe’ninYıldızlı Şarkıları
Yaşam Boyu Başarı Ödülü:Nilüfer, Ajda Pekkan

Ödüller verildi
En Güçlü Kadın Şarkıcı ödülünü alan Gülşen, “Oylarıyla bu ödülü almamı sağlayan tüm sevenlerime ve müzik dinleyicilerine teşekkür ederim” dedi.
Ödüller verildi
“En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı” ödülünü alan Ufuk Beydemir, “Çok mutlu ve gururluyum. Albümde ve konserlerde sürekli yanımda olan, bana inanan dinleyicilerime, ekip arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Ödüller verildi
Nilüfer, “Yaşam Boyu Başarı” ödülünü aldıktan sonra şöyle dedi: “72 yılında başlayan serüvenim bu yıllara dek devam etti, bundan sonra da amacım olabildiğince uzun yıllar şarkı söyleyebilmek. Bu kadar zaman içerisinde birçok ödül aldım. Başarılarım ve başarısızlıklarım oldu. Ama ödüller beni her zaman çok mutlu etti.”
Ödüller verildi
“Yaşam Boyu Başarı” ödülünün diğer sahibi Ajda Pekkan, “Müziğin bu özel platformunda bu kadar güzel bir ödülü almak bana mutluluk verdi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Ödüller verildi
Ödülüyle poz veren Yıldız Tilbe, “Aldığım proje albümü ödülü için yapımcım ve bu albümde yer alan tüm sanatçılar adına PowerTürk’e çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ödüller verildi
“En Güçlü Grup” seçilen Manga grubu, kuruluşlarının 15. yılında aldıkları bu ödülün kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

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