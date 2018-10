Ödüller sahiplerini buldu

Sanata ve sanatçıya verilen değeri hissettiren festival, 25. yılında, yaşayan coşkusunu daha da hissettirdi. Bir hafta süren festivalde; film gösterimleri, sergiler, konserler, söyleşiler sanatseverleri sanata doyurdu. Sıla ve Sertab Erener konserleri yoğun katılımla, olağanüstü ilgi gördü. Bu yıl bir ilk daha yaşandı. Sinema emekçilerine ödüller verildi. ‘Sinema Emek Ödül Töreni’ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılımı ile gerçekleştirildi. Çiğdem Tunç'un sunuculuğunu üstlendiği gece, Adana Film Festivali'nde ‘Emek Ödül’ünü almak üzere bulunan ve geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşama gözlerini yuman ünlü oyuncu Yakup Yavru'yu anarak başladı.

HÜSEYİN SÖZLÜ: "ATATÜRK'ÜN İŞARET ETTİĞİ HEDEFE ULAŞABİLMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ!"

Adana Film Festivali'nin tarihçesinin ekrana yansıdığı anlar sinemaseverlere adeta geçmişe yolculuk yaşatırken ev sahibi olarak törende bir konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bereketli Çukurova topraklarının büyük kültür ve sanat adamlarını bağrından çıkardığını ifade ederken "Bu festival sinemaseverlerin, Türk sinemasına emek ve gönül verenlerin festivalidir. Bizler 'Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür' diyen kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için var gücümüzle çalışacağız.Festivalin sonsuza kadar yaşatılacağını vurgulayarak, “Sanatçı deryası olan, kültür sanat adamlarının en büyüklerini yetiştiren Adana’da sinema festivali sonsuza dek yaşatacaktır. Adana halkı bu festivale sahip çıkacaktır.” dedi. Başkan Sözlü'nün konuşmalarının ardından vefat eden oyuncu Yakup Yavru'nun ödülü temsilen sahnedeki çiçeklerle süslenen masaya konuldu ve sinemaya emek verenler ödüllerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün elinden aldılar.

Gecede ödül alan isimler şöyle:

Hasan Yıldız (Oyuncu), Dündar Aydınlı (Oyuncu), Yılmaz Terzioğlu (Oyuncu), Necdet Kökeş (Oyuncu), Yavuz Karataş (Oyuncu), Salih Eskicioğlu (Oyuncu), Oktay Yavuz (Oyuncu), Coşkun Göğen (Oyuncu), Sönmez Yıkılmaz (Oyuncu), İhsan Gedik (Oyuncu), Çetin Başaran (Oyuncu), Cevdet Arıkan (Oyuncu), Ali Güney (Oyuncu), Resul Biçer (Oyuncu), Yusuf Özel (Set Emiri), Mustafa Dik (Oyuncu), Mehmet Yüksel (Oyuncu), Zülfikar Öner (Oyuncu), Ertan Güntav (Oyuncu), Metin Devrim (Işık Şefi), Engin Aksu (Oyuncu), Burhan Kocataş (Oyuncu), Bahri Kırmızıay (Adanalı film makinisti), Sabri Şenevi (Adanalı film makinisti).

Ödüllerin takdim edildiği esnada mikrofonu alan oyuncu Sönmez Yıkılmaz’ın “Kırk yıldır kimse bizi sinemaya emek verenleri hatırlamadı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana halkı bizi bağrına bastı, sonsuz teşekkürler” sözleri dikkat çeken ayrıntılardandı.



HÜSEYİN SÖZLÜ’DEN ZİYNET SALİ'YE KARPUZ İKRAMI!

Ödül töreninin ardından sanatçı Ziynet Sali sevenleri ile buluşarak onlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Sali'nin sahneden inerek izleyicilerin arasında dolaşmaya başlamasının ardından Başkan Hüseyin Sözlü, Adana'nın karpuzunun her şeye değer olduğunu ifade ederek sanatçı Sali'ye karpuz ikram etti. Program ünlü sanatçı Ziynet Sali'nin şarkılarıyla devam etti.

TÖRENDE ‘KADINLARIN AZLIĞI’ EN ÇOK VURGULANAN KONU OLDU!

'Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Çağla Zecdirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönettiği ‘Sibel Filmi’ne verildi. Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı.

URSZULA ANTONİAK: DAHA FAZLA KADIN YÖNETMEN KATILMALI!

Burcu Esmersoy ve oyuncu Cem Karayel’in sunduğu gecede ilk olarak Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri verildi. Mansiyon Ödülü ‘I Do Not Care If We Go Down In History (Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil)’ filmiyle Radu Jue’ya, Jüri Özel Ödülü ‘Anons (The Announcement) filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun’a, En İyi Film Ödülü ‘Boening / Burning (Şüphe)’ filmiyle Lee Chang’e verildi.

Törene katılamayan Jue ve Chang, bulundukları ülkeden çektikleri videolarla jüriye teşekkür etti. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi adına konuşan Jüri Başkanı Urszula Antoniak, uluslararası yarışmaya hiçbir kadın yönetmen katılmamış olmasını eleştirdi

25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Tomris Giritlioğlu’nun başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Ünal, Mehmet Açar, Mustafa Presheva, Nebil Özgentürk ve Tuba Büyüküstün yer aldı.

15 filmin 19 dalda yarıştığı festivalde Mahmut Fazıl Coşkun'un Anons, Ali Kemal Çınar'ın 'Arada', Abdurrahman Öner'in 'Aydede’, Özkan Çelik'in 'Babamın Kemikleri', Mehmet Güreli'nin 'Dört Köşeli Üçgen', Banu Sıvacı'nın 'Güvercin', Osman Nail Doğan'ın 'Güvercin Hırsızları', Murat Düzgünoğlu'nun 'Halef', Hüseyin Karabey'in 'İçeridekiler', Ömür Atay'ın 'Kardeşler', Semir Aslanyürek'in Kaos, Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler', Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin 'Sibel', Burak Çevik'in 'Tuzdan Kaide', Emre Yeksan'ın 'Yuva' filmleri büyük ödül için değerlendirildi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN: “ETLE TIRNAĞI BİRBİRİNDEN AYIRAMADIK!”

Jüri üyesi Tuba Büyüküstün, ‘Kardeşler’ filmi oyuncuları arasında paylaştırılan Caner Şahin ile Yiğit Efe Yazar'a ödüllerini verdi. Büyüküstün, en çok zorlandıkları kategorinin bu kategori olduğunu belirtti. Festival başında çok mecbur kalmadıkça bir ödülü iki kişiye paylaştırmama kararı verdiklerini anlatan Büyüküstün, "Fakat et ile tırnağı birbirinden ayıramadık. Kardeşler'deki performanslarıyla Caner Şahin ile Yiğit Efe Yazar." diye anons etti. Şahin ile Yazar da festivalde ödül almaktan çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

DAMLA SÖNMEZ: TÜM ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞLER, TÜM DIŞLANMIŞLAR İÇİN ALMAK İSTİYORUM!”

Festivalde ‘En İyi Film’ seçilen ‘Sibel filmindeki başarılı performansıyla ‘En İyi Kadın Ödülü’nü, Jüri üyesi Ahmet Mümtaz Taylan’dan alan Damla Sönmez, ekip üyelerine teşekkür etti. Sönmez, "Bu ödülü kadın erkek fark etmeden tüm ötekileştirilmişler, tüm dışlanmışlar için almak istiyorum. Bu ödülü almak çok onur verici ama aynı şekilde bu dönem sinemamızda bu kadar az kadın hikayesi olması çok üzücü. Kadın hikayelerimizin sinemamızda çoğalması dileğiyle." dedi. Ödül töreni Giselle Tavilson bir konseriyle son buldu.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ:

En İyi Film Ödülü: Sibel

En İyi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Yılmaz Güney Ödülü: Anons

Adana İzleyici Ödülü: Kelebekler

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Karabey (İçerdekiler)

En İyi Senaryo Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Damla Sönmez (Sibel)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri: Caner Şahin ve Yiğit Ege Yazar (Kardeşler)

En İyi Müzik Ödülü: Mehmet Güreli (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum Rodriguez (Anons)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tuba Erdem (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Kurgu Ödülü: Naim Kanat (Güvercin Hırsızları)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gizem Erman Soysaldı (İçerdekiler)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Emin Gürsoy (Sibel)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Gözde Mutluer (Kardeşler)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Seyit Nizam Yılmaz (Güvercin Hırsızları)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Banu Sıvacı (Güvercin)

FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun (Anons)