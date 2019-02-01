Ödül gecesi performansı
Bahçeşehir Üniversiesi Radyodu BAU ile Müzik On Air işbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle kazananlara verildi.
Yılın en iyilerinin seçildiği gecede 20 kategoride ödüller sahibini bulurken, gecenin sunuculuğunu ise Ceyhun Yılmaz üstlendi.
Gecede Azerbaycanlı şarkıcı Milad da grubuyla birlikte bir performans sergiledi. Milad'ın hem şarkıları hem de dansları seyircilerden alkış aldı.
'En İyi Erkek pop müzik' sanatçısı Buray olurken, 'En iyi kadın pop müzik' sanatçısı Demet Akalın oldu. En iyi söz yazarı ödülü Oğuzhan Koç'a giderken, en iyi single ödülü ise Gülben Ergen'in oldu.
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