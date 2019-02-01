Ödül gecesi performansı
Bahçeşehir Üniversiesi Radyodu BAU ile MLüzik On Air işbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle kazananlara verildi.
Gecede Azerbaycanlı şarkıcı Milad da grubuyla birlikte bir performans sergiledi. Genç şarkıcının hem şarkıları hem de ilginç dansları seyircilerden bol bol alkış aldı.
Yılın en iyilerinin seçildiği gecede 20 kategoride ödüller sahibini bulurken, gecenin sunuculuğunu ise Ceyhun Yılmaz üstlendi.
'En İyi Erkek pop müzik' sanatçısı Buray olurken, 'En iyi kadın pop müzik' sanatçısı Demet Akalın oldu. En iyi söz yazarı ödülü Oğuzhan Koç'a giderken, en iyi single ödülü ise Gülben Ergen'in oldu.
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