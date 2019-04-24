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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
24.04.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Ödül gecesi

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Ödül gecesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kariyer Onursal Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu.

Ünlü isimlerin 40 farklı kategoride ödül aldığı gecenin geliri ise Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlandı.

Ödül gecesi
Ebru Akel’in sunduğu “Kendine İyi Bak” programı “yılın en beğenilen gündüz kuşağı programı” ödülüne layık görüldü.
Ödül gecesi
Törende “yılın en beğenilen tiyatro topluluğu” ödülünün sahibi “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi oldu. Ödülü Cihan Talay alırken, teşekkür konuşmasını ise Evliya Aykan yaptı.
Ödül gecesi
Kelebek yazarı Müge Akgün, ‘yılın en beğenilen köşe yazarı’ ödülünü aldı.
Ödül gecesi
Törende “Yasak Elma” dizisine 4 ödül birden geldi. “yılın en beğenilen TV dizisi” Yasak Elma seçilirken başrol oyuncuları Sevda Erginci “yılın en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu”, Eda Ece “yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu”, Şevval Sam da “kariyer onur ödülü”ne layık görüldü.
Ödül gecesi
Kanal D’de ekrana gelen “2. Sayfa”ya, “yılın en iyi tartışma magazin progra mı” ödülü verildi. Ödülü, programın haber müdürü Asiye Acar aldı.
Ödül gecesi
“Kariyer onur ödülü”ne layık görülen Grup Gündoğarken’in elemanları Burhan ve Gökhan Şeşen, büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.
Ödül gecesi
Kanal D’de yayınlanan Magazin D programının sunucusu Dilay Korkmaz, ‘yılın en iyi magazin programı sunucusu’ ödülü aldı.
Ödül gecesi
Burcu Biricik “yılın en beğenilen kadın sinema oyuncusu” seçildi.

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