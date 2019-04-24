Ödül gecesi
İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kariyer Onursal Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu.
Ünlü isimlerin 40 farklı kategoride ödül aldığı gecenin geliri ise Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlandı.
Ebru Akel’in sunduğu “Kendine İyi Bak” programı “yılın en beğenilen gündüz kuşağı programı” ödülüne layık görüldü.Törende “yılın en beğenilen tiyatro topluluğu” ödülünün sahibi “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi oldu. Ödülü Cihan Talay alırken, teşekkür konuşmasını ise Evliya Aykan yaptı.Kelebek yazarı Müge Akgün, ‘yılın en beğenilen köşe yazarı’ ödülünü aldı.Törende “Yasak Elma” dizisine 4 ödül birden geldi. “yılın en beğenilen TV dizisi” Yasak Elma seçilirken başrol oyuncuları Sevda Erginci “yılın en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu”, Eda Ece “yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu”, Şevval Sam da “kariyer onur ödülü”ne layık görüldü.Kanal D’de ekrana gelen “2. Sayfa”ya, “yılın en iyi tartışma magazin progra mı” ödülü verildi. Ödülü, programın haber müdürü Asiye Acar aldı.“Kariyer onur ödülü”ne layık görülen Grup Gündoğarken’in elemanları Burhan ve Gökhan Şeşen, büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.Kanal D’de yayınlanan Magazin D programının sunucusu Dilay Korkmaz, ‘yılın en iyi magazin programı sunucusu’ ödülü aldı.Burcu Biricik “yılın en beğenilen kadın sinema oyuncusu” seçildi.
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