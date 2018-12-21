O artık bir yazar
Ünlü oyuncu Engin Akyürek, ilk öykü kitabı Sessizlik'i bir süre önce piyasaya çıkardı. Akyürek, şimdi de imza gününde okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Yakışıklı oyuncunun kitabının imza günü de 22 Aralık saat 15:00'te D&R İstinye Park’ta.
Akyürek kitabında, ilişkilerin sosyal medyaya kurban gitmediği yıllarda başarılı bir oyuncunun iç dünyasını satırlara döküyor.
Yazarın çocukluğundan ergenliğine, ilk aşktan ayrılıklara pek çok durumun anlatıldığı “Sessizlik” kitabında; “Kör Talih”, “Yaşlı Teyze”, “Karanlığın İçinde Bir Nefes”, “Misket” gibi 21 öykü bulunuyor.
Ünlü oyuncu, kitabından elde edeceği tüm geliri de Darüşşafaka’ya bağışlıyor.
Yazmaya lise yıllarında başladığını söyleyen Akyürek, kitapta eski günlere olan özlemi, bayramlarda herkesin bir araya geldiği, boş bir arazi bulunca topu kapıp oraya koşturan çocukların olduğu, insanların komşusunun evini kendi evi gibi bildiği zamanların acı tatlı hikayelerine yer verdi.
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