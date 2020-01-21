Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi: Kuru Otlar Üstüne

Nuri Bilge Ceylan, Türk sinemasının adını yurt dışında özellikle de Cannes Film Festivali'nde en çok duyuran yönetmeni.

Nuri Bilge Ceylan, ilk olarak 2003 yılında Uzak adlı filmiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı. O yapımla Büyük Jüri Ödülü kazandı. Filmin oyuncuları Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir de en iyi erkek oyuncu ödülünü paylaştı.

Ceylan'ın İklimler adlı filmi 2006'da Cannes'da FIPRESCI Ödülü'ne değer görüldü. İki yıl sonra Üç Maymun ile yine Cannes'da en iyi yönetmen ödülü aldı. 2011'de Bir Zamanlar Anadolu'da ile Jüri Büyük Ödülü'ne değer görüldü. 2014'te de Kış Uykusu Ceylan'a Cannes'nın büyük ödülü Altın Palmiye'yi getirdi.

Ceylan bunların yanı sıra Türkiye içindeki festivallerde de çok sayıda ödül kazandı.

2014 yılında Cannes Film Festivali'nde Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı. Ceylan'ın son film Ahlat Ağacı, iki yıl önce Cannes Film Festivalinde gösterilmiş ancak bu kez festivalden eli boş dönmüştü.