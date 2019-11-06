Suç ve Ceza Filmleri Festivali

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSuç ve Ceza Filmleri Festivali
GeriKeyif Suç ve Ceza Filmleri Festivali
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
06.11.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Suç ve Ceza Filmleri Festivali

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suç ve Ceza Filmleri Festivali

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceği "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sinema alanında "adalet" temasının ele alındığı festivalin tanıtım toplantısında konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, "Bu yıl dokuzuncusunu yaptığımız Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, hem film programıyla hem de akademik yönüyle oldukça ilginç filmler gösterecek. Bu sene oldukça zor bir akademik konuyu da ele almış olacak. Dijital dünya ve dijital çağ her geçen gün bizi cevabı oldukça zor sorularla karşı karşıya bırakıyor." dedi.

Açılış 21 Kasım'da CRR Konser Salonu'nda 

Festivalin program koordinatörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise adaletin sanat için sanatın da adalet için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu inançla bu festivali oluşturduk. Dolayısıyla adaleti merkezde tutarak film üreten yönetmenlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.


Semerci, festival süresince filmlerin Nişantaşı sinemaları ve Beyoğlu Atlas Sinemasında izleyicilerle buluşacağını söyledi. Semerci, şunları aktardı:  "Festivalin açılışı 8 Kasım akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda gerçekleşecek. Açılış törenimizde her yıl olduğu gibi onur ödüllerimiz var. Bu sene sinema onur ödülümüzü yönetmen Yeşim Ustaoğlu'na vereceğiz. Akademik onur ödülümüz ise Prof. Dr. Stephen Thaman'a takdim edilecek. Sinemaya Katkı Ödülümüz de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema Bölümünü kuran Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'na verilecek."

Jüri başkanı Zuhal Olcay

Festival kapsamında düzenlenen "9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nın bu yılki jüri başkanı ise usta oyuncu Zühal Olcay oldu. Jüride ayrıca Saraybosna Film Festivali'nin kreatif direktörlüğünü de yapan İzeta Gredavic, Afganistan'dan yönetmen Sahraa Karimi, yönetmen Onur Saylak, Romanya'dan film yapımcısı Ioana Uricaru yer alıyor.

Bu yıl proje yarışması olarak yapılacak ve 68 kısa film senaryosunun değerlendiriliceği Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması'nın jürisinde ise senaryo danışmanı Simona Nobile, yazar Tarık Tufan ve yapımcı Maxine Williamson bulunuyor.

Festival kapsamında 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Batmadan", "Bir Oğul", "Gerilla", "Hapishane Müdürü", "Keskin Bir Bıçak", "Küçük Şeyler", "Papicha", "Verida'nın Düğünü" filmleri gösterilecek.

Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması kapsamında ise Kartal Ermiş "Bir MAsalın Gerçek Hikayesi", Ferhat Gökçek Kutluer "Dokuz Taş", Enes Yılmaz "Fındık", Aslı Şahin "Hala benden Büyük müsün", Kader Yılmaz "Her Yer Gökkuşağı", Melih Bilici "İlham", Murat Eroğlu "Kabus", Merve Gezen "Prepetia", Murat Şeker "Sifon" ve Vahap Dabakoğlu "Teşhiş" isimli kısa film senaryolarıyla finale kaldılar.

Suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festival bünyesinde "Dijitalleşme ve Sinemanın Gelecek 10 Yılı" ve "80'lerde Kadın Yönetmen Olmak" başlıklı iki panel düzenlenecek.

Bu yıl "Dijital adalet" olarak belirlenen festivalin akademik programında dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimler tartışmalara katılacak. Akademik program, İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık olarak yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle