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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Kitap Fuarı başlıyor

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Kitap Fuarı başlıyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2-10 Kasım arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2 Kasım'da açılacak.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı bekleniyor.

Fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

Onur yazarı Adnan Özyalçıner

Fuarın onur yazarı olan Adnan Özyalçıner, yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilere katılacak.

Etkinlikler kapsamında 2 Kasım'da "50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer" paneli, "50 Kuşağının Doğuşu" söyleşisi, "50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri" paneli, 3 Kasım'da ise "Mahallem İstanbul" ve "Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet" söyleşileri Özyalçıner'in de katılımıyla yapılacak.

Ayrıca Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan "Mahallem İstanbul" kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.

Ana tema "Edebiyatımızda 50 Kuşağı"

Fuar, bu yıl için belirlenen "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana teması kapsamında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Zeynep Oral yönetiminde Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi ve Engin Uludağ tarafından "50'li Yıllar ve Tiyatro", Atilla Dorsay yönetiminde Deniz Türkali ve Burçak Evren tarafından "Sinemada 50 Kuşağı", Metin Celal yönetiminde Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın ve Erhan Altan tarafından "Dergicilikte 50 Kuşağı", Fahri Aral yönetiminde Eray Canberk ve Erol Üyepazarcı tarafından "Yayıncılıkta 50 Kuşağı" ve Doğan Hızlan yönetiminde Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın tarafından "50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri" başlıklı etkinlikler düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen "İlk Kitabım TÜYAP'ta" söyleşileri çerçevesinde ise yazarlar, ilk kitaplarını kitap fuarında okurların karşısına çıkaracak. Söyleşilerde otuzdan fazla ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yayıncılar TÜYAP'ta

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve Genel Sekreteri Jose Borghino, fuarın açılış töreni ardından aynı gün "Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış" başlıklı söyleşide yayıncılarla buluşacak.

Uluslararası etkinlikler ayağında 3 Kasım'da Susanne Lux, "Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği"; Frank Kühne "Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü" başlıklı panellerde bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Fuarın ilk dört günü açık olacak Uluslararası Salon'a bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore, Gürcistan, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Makedonya, Meksika, Romanya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan'dan yayıncılar katılacak.

Geçen yıl ilki düzenlenen "İllüstratör-Yayıncı Buluşması" etkinliği bu yıl da illüstratörlerin doğrudan yayıncılara ulaşmasına ve yayıncıların da yeni illüstratörlerle buluşmasına olanak sağlayacak.

Yayıncılık alanında bağımsız çalışanların buluşacağı etkinlikte ise grafiker, editör, dizgici ve çevirmen gibi sektörün bileşenleri bir araya gelecek.

Yayınlama Özgürlüğü Ödül Töreni TÜYAP'ta

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından beri yayıncılık alanında ifade ve yayınlama özgürlüğünü güçlendirmek adına düzenlenen ödül töreni 7 Kasım'da TÜYAP'ta gerçekleştirilecek.

"38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" programı kapsamında 2 Kasım'da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerde Balkan edebiyatı konuşulacak.

Ayrıca Türk edebiyatçılara ABD, Ukrayna ve Yunanistan'dan gelen yazar ve şairler eşlik edeceği etkinlikler de fuar süresince kitapseverlerle buluşacak.

Fuar, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Giriş ücreti 10 lira olarak belirlenen ve web sitesi üzerinden online olarak bilet alınabilen fuara, öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler ücretsiz giriş yapabilecek.

ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlik, 10 Kasım'da, saat 19.00'da sona erecek.

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