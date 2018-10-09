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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-kultur-sanat
09.10.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Boğaziçi Film Festivali"nde heyecan başladı

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Boğaziçi Film Festivali"nde heyecan başladı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, "6. Boğaziçi Film Festivali"nde yarışacak filmler ve jüri üyeleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı, TRT'nin ise Kurumsal İş Ortağı olduğu festival, 26 Ekim'de başlayacak.

Oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'ne, yönetmen Serdar Akar başkanlık yapacak.

Büyük ödül 100 bin lira

ürinin seçeceği bir film, 100 bin lira değerindeki "Büyük Ödül"e ulaşırken, festivalin ulusal kısa kurmaca ve belgesel film yarışmalarında da 18 film toplam 50 bin lira değerindeki ödüller için yarışacak.

Festivaldeki yarışmada bu yıl Banu Sıvacı'nın "Güvercin", Burak Çevik'in "Tuzdan Kaide", Cafer Özgül'ün "Sükut Evi", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Murat Düzgünoğlu'nun "Halef", Özkan Çelik'in "Babamın Kemikleri", Ramin Matin'in "Son Çıkış", Sefa Öztürk Çolak'ın "Güven", Semir Aslanyürek'in "Kaos" ve Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç" filmleri yer alacak.

Cafer Özgül'ün "Sükut Evi" adlı filmi dünya prömiyerini festival kapsamında yaparken, Ramin Matin'in Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptığı filmi "Son Çıkış" ise Türkiye'de ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilecek.

Festivalde ayrıca, Metin Tunçtürk, Nazif Tunç ve Sinan Sertel'den oluşan jüri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan, ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcıları değerlendirecek ve 10 bin lira değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü'nü ilk kez verecek.
Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda yer alacak filmleri, Brezilyalı yönetmen Davi Pretto, yönetmen Enes Erbay ve Okan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü Başkanı Murat Tırpan değerlendirirken, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeliğini ise Gürcü yönetmen Rati Oneli, yönetmen Kıvılcım Akay ve yönetmen Didem Şahin yürütecek.

Bir kısa filme 25 bin lira değerinde "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"

Yarışmada 10'ar bin lira değerindeki "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü" ve "En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü" verilirken, bir film 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü", bir film de 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü almaya hak kazanacak.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda "Fabrika", "Gümüş", "Titanyum", "Her Şey Yolunda", "Sonsuz", "Bitmiş Aşklar Müzesi", "Mavi Yarın", "Kaset", "İmparatorlukta Zor Bir Gün" ve "Balık Kraker" adlı filmler yarışacak. Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nda ise "Kurbağa Avcıları", "Denizden Gelen", "Sarıcakız", "Çalıkuşu", "Salı", "Dönüş", "Ömürlük Göç" ve "Peki Şimdi Nereye" isimli belgeseller jüri önüne çıkacak. 

 

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