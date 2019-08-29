Nükhet Duru, yıllar sonra Harbiye Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 60 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası’nın eşlik ettiği Duru, Turkish Airlines Açıkhava Konserleri’nde sahne alarak özel bir geceye imza attı.

Demet Sabancı Çetindoğan, Sevilay Öz, Halil Ergün, Haldun Dormen, Timur Selçuk, Hediye Güral Gür, Beyhan-Egemen Bağış, Meltem Kazaz, Sema Demiral, Emek Külür, Yelda İpekli, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Sedef İybar, Jaklin Güner, Sabri Sözen, Murathan Mungan, Nilgün Belgün, Buse Terim gibi magazin ve cemiyet hayatının önemli isimleri, Nükhet Duru’yu yalnız bırakmadı.

'Al Beni de Yanına' şarkısıyla açıkhava sahnesine çıkan Nükhet Duru; Melankoli, Ben Sana Vurgunum, Sevda, Yaralım, Kaldırımlar gibi geçmiş yıllara damgasını vuran şarkılarıyla birinci perdeyi tamamladı. Konserin birinci perdesinde seslendirdiği 'Kaldırımlar' parçasını geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’nin vicdanını sızlatan Emine Bulut’a ve şiddet gören kadınlara ithaf etti.



Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konser

Duru; 'Geberiyorum', Destina', 'Cambaz', 'Anılar' gibi şarkılarıyla da ikinci yarıda izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde konuklarına seslenen sanatçı, "Harbiye Açıkhava tiyatronuza ve bana hoş geldiniz efendim. Eğer şarkılarım bir film gibi seyredilebilseydi, aynı zamanda onları acaba nasıl işitirdik ve yorumlardık? Bu gece sinema senfoni orkestrası eşliğinde şarkılarımı bir film gibi işiteceğiniz özel bir gece, yeryüzündeki ve gökyüzündeki yıldızlar eşliğinde film gibi hatırlayacağınız bir gece olsun" dedi.

Duru, Geçmişten günümüzü kadar gelen sevilen şarkılarını, arkasında bulunan ekranda nostaljik bir şekilde yayınlatarak kendisini dinlemeye gelen 5 bin kişiye film gibi bir gece yaşattı.

KENAN DOĞULU'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER: POP MÜZİĞİN KRALI

Nükhet Duru’nun konserde bir de sürpriz konuk sanatçısı oldu. Duru ile çok yakında dinleyici ile buluşmaya hazırlanan albümde düet yapan Kenan Doğulu, sahnede ünlü sanatçıya 'Melankoli' şarkısında eşlik etti. Doğulu’ya bir sürpriz de Duru’dan geldi. Kenan Doğulu’ya ait olan 'Aşk Oyunu' şarkısını birlikte söyleyen ikiliye izleyiciler de eşlik etti.



Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konser

Duru, "Kenan yıllar önce bana 'Tak Etti Canıma' şarkısını vermişti. Pop müziğe dantel gibi sözlerle, iyi şarkılar kazandırmış her geçen gün tuğla üstüne tuğla koydu. Benim için pop müziğin kralı Kenan Doğulu’dur" dedi.

ENERJİSİ İLE HAYRAN BIRAKTI

Başarılı sanatçı, konsere adını veren 'Film Gibi' konseptinden yola çıkarak, sahnede bir beyaz ve bir siyah kostüm giymeyi tercih ederek, yıllara meydan okuyan enerjisi ve güzelliği ile dikkati çekti. Konserin en renkli anlarından biri de Nükhet Duru’nun ekim ayında yayımlanacak olan yeni düzenleme ve yorumlarıyla farklı bir müzik deneyimi yaşatan kült şarkılarından oluşan albümünün videolarının gösterilmesi oldu. Yönetmen Mu Tunç imzası taşıyan video izleyenler tarafından beğeniyle izlendi.

Her şarkısına hayranlarının eşlik ettiği sanatçı, konserin sonunda izleyenlerin alkışlarıyla yeniden sahneye çıktı ve unutulmaz parçası 'Mahmure’yi seslendirdi.



