Nüfusu 50 bin, her yıl 3 milyon kişi akın ediyor

En önemli gelir kaynağı turizm olan Carcassonne; Cite adlı kalesiyle de ünlü. Çok iyi korunan bu kalenin içinde yer alan dükkanlar da atmosferini bozmayacak şekilde düzenlenmiş ve gezenlere yüzyıllar öncesinin yaşamı haKkında fikir veriyor.

Bu kale; üç kilometrelik çift surla ve 52 kule ile çevrili. Aynı adı taşıyan ünlü Alman kutu oyununun da isim babası olan kalenin en önemli özelliğiyse Avrupa'nın en büyük kalesi olması.

Kuruluşu M.Ö 6 yüzyılda Galyalılar dönemine dayanan bu şirin yerleşim yerinin merkezi bölgesi; 20. yüzyılda mimar Eugène Viollet-le-Duc tarafından onarılmış.

1997 yılında Ville fortifiée historique de Carcassonne adıyla UNESCO Dünya Mirasları listesine de eklenmiş. Müzeleri; tiyatroları; kafeleri; restoranları ve hediyelik eşya dükkanlarıyla Carcassonne; Fransa'nın Akdeniz kıyılarına yakın olduğundan Mayıs-Ekim arası uzun bir zaman aralığında rahatça gezilebilir.