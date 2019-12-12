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12.12.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Nüfusu 50 bin, her yıl 3 milyon kişi akın ediyor

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Nüfusu 50 bin, her yıl 3 milyon kişi akın ediyor

Fransa'nın güneyinde yer alan 50 bin nüfuslu Carcassonne; yüzyıllardır bozulmamış mimarisiyle ziyaretçilerine adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkmış hissi yaşatıyor.

En önemli gelir kaynağı turizm olan Carcassonne; Cite adlı kalesiyle de ünlü. Çok iyi korunan bu kalenin içinde yer alan dükkanlar da atmosferini bozmayacak şekilde düzenlenmiş ve gezenlere yüzyıllar öncesinin yaşamı haKkında fikir veriyor.

Bu kale; üç kilometrelik çift surla ve 52 kule ile çevrili. Aynı adı taşıyan ünlü Alman kutu oyununun da isim babası olan kalenin en önemli özelliğiyse Avrupa'nın en büyük kalesi olması.

Nüfusu 50 bin, her yıl 3 milyon kişi akın ediyor

Kuruluşu M.Ö 6 yüzyılda Galyalılar dönemine dayanan bu şirin yerleşim yerinin merkezi bölgesi; 20. yüzyılda mimar Eugène Viollet-le-Duc tarafından onarılmış.

1997 yılında Ville fortifiée historique de Carcassonne adıyla UNESCO Dünya Mirasları listesine de eklenmiş. Müzeleri; tiyatroları; kafeleri; restoranları ve hediyelik eşya dükkanlarıyla Carcassonne; Fransa'nın Akdeniz kıyılarına yakın olduğundan Mayıs-Ekim arası uzun bir zaman aralığında rahatça gezilebilir.

 

 

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