Niran Ünsal ile Şafak Sezer düet yaptı
Kıbrıs'ta sahne alan Niran Ünsal ile aynı yerde film çeken Şafak Sezer sahnede "Nereden Bileceksiniz" şarkısını birlikte söylediler.
Niran Ünsal, önceki akşam KKTC'nin Girne şehrindeki Les Ambassadeurs Hotel'de sahne aldı. Aynı otelde film çekimi için bulunan Şafak Sezer de kendisini dinleyenler arasındaydı. Niran Ünsal sahneye Şafak Sezer'i davet etti. Sahneye çıkan Şafak Sezer "Ben bir tane bacım için okuyayım. Aslan kardeşim aslan Niran'ım Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sesi" diyerek Niran Ünsal'a övgü yağdırdı. İki ünlü isim ardından birlikte Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" adlı şarkısını okudular. İkili performanslarıyla büyük alkış aldılar.
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