Nina Kraviz İstanbul’da!
Elektronik müzik tutkunlarının yakından takip ettiği Rus DJ ve Prodüktör Nina Kraviz, 6 Eylül’de Maslak VW Arena’da...
Performanslarında Acid’den Techno’ya, Trance’ten Dark Wave’e uzanana farklı seçkileriyle dinleyici kitlesi durmadan genişleyen Kraviz’in performans göstereceği gecenin öncesinde Maayan Nidam, Terrence Dixon ve Deniro gibi global müzik dünyasının deneyimli isimleri elektronik müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyorlar.
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