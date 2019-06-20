Nilüfer’in yaşı yok
İlk sahne deneyimini 1970 yılında 15 yaşındayken katıldığı Altın Ses Yarışması’nda aldığı birincilikle yaşayan Nilüfer, iddialı pozlar verdi.
49’uncu sanat yılını 28 Haziran’da Harbiye Açıkhava’da vereceği konserle kutlayacak olan sanatçı, verdiği pozlarla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. Açıkhava konseri için hazırlıklarına hız verdiğini de belirten Nilüfer, “Sanatın yaşı, sanatçının yaşı yoktur. Tek gerçek seyircinle kurduğun bağdır, onları çok özledim, kavuşmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
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