Yaz sezonu için "Duy Beni" dedi!
Nihan Akın, önceki gece Harbiye Sahne'de sevenleriyle buluştu. Yeni single çalışmasını da ilk defa sahnede seslendiren Nihan Akın dinleyicilerinden tam not aldı.
Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı “Yeni bir single ile bomba gibi geliyorum. Şarkının adı ‘Duy Beni’ bu yaz dillerde bu parça olacak” dedi. Şarkının aranjesi haricinde söz ve müziğinden stylingine kadar kendisinin yaptığını söyleyen Nihan Akın aşk hayatı ile ilgili sorulan soruları yanıtsız bıraktı.
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