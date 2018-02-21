Nick Cave ve Kötü Tohumlar İstanbul'da

Festivalin en yeni, belki de en büyük sürprizi, müzik kariyerinin kırk beşinci yılındaki, müzik tarihi boyunca belki de binlerce sanatçıya ilham kaynağı olmuş, müziğin karanlık prensi, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör, İstanbulluların yıllardır heyecanla yeniden canlı izleyeceği günü beklediği Nick Cave ile grubu The Bad Seeds olacak. Cave ve grubu 10 Temmuz'da Küçük Çiftlik Parkı'nda olacak.
PJ Harvey, Blixa Bargeld, Shane McGowan, Flaming Lips, Pulp, Johnny Cash, Marianne Faithfull, Kylie Minogue, Debbie Harry… Müzik tarihinin son yüzyılını alt üst etmiş isimlerle yaptığı işbirlikleri, düetler ve edebiyat ile sinemaya da dokunan disiplinlerarası sanatsal üretimiyle günümüzün en önemli müzisyenleri arasında sayılıyor.
Nick Cave ve müzikal ordusu, 1984 tarihli From Her to Eternity’den bu yana, 35 yıla yayılan kariyerleri boyunca neredeyse her iki yılda bir albüm üretkenliğini tutturup dünya üzerindeki hiçbir sese benzemeyen işlere imza attı. Grup kendini hâlâ faaliyet gösteren gruplar arasındaki en yenilikçi, en üretken ve en kanaat önderi konumunu kimselere kaptırmayan üretimlerini, hepsi ayrı birer şiir kitabı ve modern rock mucizesi olan 16 uzunçalarla taçlandırdı.
Müzik kariyerinde kırk beş yılı deviren Nick Cave’e sahnede post-punk’ın yaşayan en önemli temsilcileri eşlik ediyor. Cave’in müzikal ruh eşi olarak bilinen Warren Ellis; ekibin değişmezleri Thomas Wydler, Martyn P. Casey, Jim Sclavunos ve gruba son iki albümde dahil olan George Vjestica ile Toby Dammit’ten oluşan tam kadrosuyla Nick Cave, İstanbullu izleyiciyi büyüleyerek kucaklayacak ve uzun zaman hafızalardan çıkmayacak bir performansa imza atacak.
Yediden yetmişe herkesin hayranlıkla izlediği bu külliyata bir saygı duruşu ve festivalin yirmi beşinci yılına çok özel bir gece için 10 Temmuz’da Küçük Çiftlik Park’ta buluşmak üzere.
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