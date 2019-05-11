New York'lu sanatseverlerin Contemporary İstanbul ilgisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriNew York'lu sanatseverlerin Contemporary İstanbul ilgisi
GeriKeyif New York'lu sanatseverlerin Contemporary İstanbul ilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
11.05.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

New York'lu sanatseverlerin Contemporary İstanbul ilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
New York'lu sanatseverlerin Contemporary İstanbul ilgisi

Contemporary İstanbul, daha çok sanatsevere ulaşmak ve yurtdışındaki etkinliğini artırmak adına Berlin ve Dubai’nin ardından düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Herrick Feinstein Hukuk Müşavirliği ve Marmara Park Hotel’in katkılarıyla, dünyanın önde gelen fuarlarından Frieze New York ile aynı tarihlerde New York’ta gerçekleştirilen davete çok sayıda koleksiyonerin yanı sıra ulusal ve uluslararası
çağdaş sanat galerilerini temsilen önemli isimler katıldı.
Büyük bir ilgiyle karşılanan etkinliğin ev sahipliğini Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve
Sanat Direktörü Anissa Touati yaptı.
Davette konuklara hitap eden Contemporary Istanbul İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, binlerce yıldır sanatçılar için dev bir stüdyo görevi gören İstanbul’da düzenlenen fuarın bugün Avrupa, Asya ve Orta Doğu bölgesindeki en önemli sanat etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’deki sanat pazarının hızla genişlediğini vurgulayan Kahraman, çağdaş Türk sanatına yatırım yapan Türk ve yabancı koleksiyonerlerin sayısının hızla arttığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul’da bu yıl bizi heyecan verici ve sanat dolu bir sonbahar bekliyor. Dünyanın en etkileyici sanat etkinliklerinden biri olan İstanbul Bienali’nin yanı sıra yeni çağdaş sanat müzesi Arter’in ve muhteşem bir sergi alanına dönüştürülen Haliç Tersanesi’nin açılışlarına şahit olacağız. Bu yıl dünyanın önde gelen galerileri ve bölgemizin en iyi galerileri Contemporary Istanbul fuarında yerini alacak. Contemporary Istanbul, uluslararası koleksiyonerler ve müzeler için daima yükselen bir çekim noktası olacak.”

New Yorklu sanatseverlerin Contemporary İstanbul ilgisi

GALERİ DESTEK PROGRAMI SÜRÜYOR
Contemporary Istanbul bünyesinde oluşturulan Galeri Destek Programı’ndaki gelişmeler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, bu yolla belirli ülke ve bölgelerdeki galerilerin desteklenerek fuara katılmaları ve Türk çağdaş sanat pazarına yatırım yapmalarının hedeflendiğini aktardı. Program çerçevesinde CI fuarının destekçilerinden sağlanan kaynakların her yıl belirlenen ülke ve bölgelerden başvuran galeriler arasında paylaştırıldığını ve programa dahil edilen ülke sayısının bu yıl artırıldığını belirten Kahraman, “Bu yıl Çin, Romanya, Gürcistan, Hollanda, Portekiz ve İtalya’dan katılmak isteyen galerilere destek verilecek. ABD merkezli galeri ve kültür kurumlarıyla ise birlikte çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.
New Yorklu sanatseverlerin Contemporary İstanbul ilgisi


HEYECAN DORUKTA
Contemporary Istanbul Sanat Direktörü Anissa Touati de 80.000’in üzerinde sanatseverin buluştuğu etkinlikte, İstanbul’un sanat anlamında eşine az rastlanır çeşitlilikte olasılıklar sunduğunu belirterek, fuar yaklaşırken heyecanın da arttığını ifade etti. Çağdaş sanata olan
ilginin her geçen yıl ivme kazandığını söyleyen Touati, “Türkiye’yi oluşturan çok kültürlülük beni cezbediyor; kültürler ve kıtalar, gelecek ve geçmiş arasında bir ülke. Tarih ve geleneklerle çağdaşlaşma sürecinin ortaklaştığı bir sahne gibi. İstanbul, bu erken dönemlerinde kendi içinde güçlenip ışığını zamanla dünya kentlerine yansıtan güçlü bir platform haline gelmeli” dedi.
Etkinliğe aralarında Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilciliği Büyükelçisi Feridun Hadi Sinirlioğlu ve eşi Ayşe Sinirlioğlu, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, Citi Private Bank Finansal Danışmanı Stephen Stafutti, Stoffel Arts Direktörü Sue Stoffel, Thaddaeus Ropac Direktörü Nick Buckley Wood, Secession Genel Müdürü Herwig Kempinger, Katonah Museum of Art Baş Küratörü Michele Wijegoonaratna ve Expo Chicago VIP ilişkileri Direktörü Kathleen Rapp’ın da yer aldığı 70’e yakın misafir katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Demet sezonu açtı!

'Her zaman benimlesin ömrüm!'

Sessiz sedasız