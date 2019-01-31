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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

"New York in New York" seyirciyle buluşuyor

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"New York in New York" seyirciyle buluşuyor

Sinan Çetin'in "Berlin in Berlin" filminden uyarlanan gerilim ve dram filmi "New York in New York" 8 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Muammer Koçak ile Serdar Gözelekli'nin yaptığı "New York in New York" adlı filmin basın gösterimi, Kanyon AVM'de yapıldı.

Filme ilişkin değerlendirmede bulunan filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Rafael Cemo Çetin, babası Sinan Çetin'in "Berlin in Berlin" filminin kendisi çok önemli olduğunu belirterek, "Babam o filmi Berlin'de çekerken, annem bana hamileymiş ve ben Berlin'de doğmuşum. O yüzden filmin bende çok farklı bir yeri vardı. 6 yıl New York'ta yaşadıktan sonra da aklıma bunu uyarlamak geldi." dedi.

 "Kültürel çatışmayı anlatmak için New York önemli bir yer"

New York in New York seyirciyle buluşuyor



Çetin, filmin çekim süresinin uzun sürdüğünü, çekimlere İstanbul'da başlayıp New York'ta devam ettiklerini söyledi. Yapımcı olarak ilk tecrübesi olduğunu ifade eden Çetin, çok şey öğrendiğini, kültürel çatışmayı anlatmak için New York'un önemli bir yer olduğunu dile getirdi.

Filmin başrol oyuncularından Ahmet Yıldırım ise 26 sene önce yapılan "Berlin in Berlin" filmini yaşatmak için bu filmi yaptıklarını vurgulayarak, "Yaşanmış hikayelerde oynamak, bana daha yakın geliyor. Yaşamadığımız şeyleri yaşayan insanları anlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Yıldırım, oynadığı karakter için özel çalıştığını ve çekimler sırasında çok keyif aldığını söyledi.

Film hakkında 

Yönetmen koltuğuna Muammer Koçak ile Serdar Gözelekli'nin oturduğu filmin senaryosunu, Çağın Türker kaleme aldı.
Filmin oyuncu kadrosunda Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım, Sinan Sicimoğlu, Ahmet Utlu, Ege Deniz, Furkan İncegül, Gökçeay Yıldız, Serdar Deniz ve Ayla Algan yer alıyor.

Çekimleri İstanbul ve New York'ta gerçekleştirilen ve 8 Şubat'ta vizyona girecek filmin, konusu kısaca şöyle: "Bir kaza sonucu New York'ta yaşayan Dilber'in kocasını öldüren fotoğrafçı Dylan, çektiği vicdan azabına dayanamaz ve Dilber'i bulup ondan özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gece, Mürtüz'ün de olaylara şahitlik etmesiyle büyük bir kovalamacaya dönüşür. Dylan canı pahasına Mürtüz'den kaçarken, kendisini düşmanın evinde hapiste bulur. Töreye göre, özür dilemeye gelip evlerine sığınan Tanrı misafiri öldürülemez. Ailesine ve törelere başkaldıramayan ama ağabeyinin intikamını almak isteyen Mürtüz, elinde silahıyla Dylan'ın evden çıkmasını bekler."

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