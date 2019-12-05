New York Film Eleştirmenleri Birliği en iyileri seçti
New York Film Eleştirmenleri Birliği 2019 yılının en iyilerini seçti. İşte birliğin seçimiyle yılın filmleri, oyuncuları ve yönetmenleri.
Film: The Irishman
Yönetmen: Benny ve Josh Safdie (Uncut Gems)
Senaryo: Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
Erkek oyuncu: Antonio Banderas (Pain and Glory)
Kadın oyuncu :Lupita Nyong'o (Us)
Yardımcı erkek oyuncu: Joe Pesci (The Irishman)
Yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story and Little Women)
Animasyon film: I Lost My Body
Görüntü yönetimi: Portrait of a Lady on Fire
En iyi ilk film: Atlantics
Yabancı dilde en iyi film: Parasite
Kurgu olmayan en iyi film: Honeyland
Birlik, Indie Collect ve Randy Newman'ı da özel ödüle değer gördü.
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