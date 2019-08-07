Nesrin sahnede
Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Türkü Turan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ için start verildi. Cavadzade filmdeki rolü için şan eğitimine başladı.
NESRİN Cavadzade, çekimlerine Ankara’da başlanan “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminde oyunculuğunun yanı sıra yorumculuğunu da sergileyecek. Filmde senaryo gereği üç şarkı seslendirmesi gereken Cavadzade, bunun için 2 aydır müzik eğitmeni Zehra Belevi’den şan dersleri alıyor. Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak imzalı filmin ocak ayında vizyona girmesi planlanıyor.
Aşk benim evimde doğdu
Filmin oyuncularından Türkü Turan da önceki gün setteydi. Turan, “Bu filmin hayatıma girme şekli, aşkın tesadüfleri sevdiğinin en büyük kanıtı. İpek’le Ömer’in tanışıp âşık olduğu ve hayatlarını birleştirmeye karar verdikleri evde şu an ben yaşıyorum. Evde yaşamaya başladığım andan itibaren duvarlarında çok güzel bir enerji olduğunu fark etmiştim. Çok sonra o evin eski sahipleriyle tanışıp, birlikte içinde sevgi olan bir iş yaratmaya çalışmak mutluluk verici” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle