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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Nesrin sahnede

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Nesrin sahnede

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Türkü Turan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ için start verildi. Cavadzade filmdeki rolü için şan eğitimine başladı.

NESRİN Cavadzade, çekimlerine Ankara’da başlanan “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminde oyunculuğunun yanı sıra yorumculuğunu da sergileyecek. Filmde senaryo gereği üç şarkı seslendirmesi gereken Cavadzade, bunun için 2 aydır müzik eğitmeni Zehra Belevi’den şan dersleri alıyor. Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak imzalı filmin ocak ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Nesrin sahnede

Aşk benim evimde doğdu
Filmin oyuncularından Türkü Turan da önceki gün setteydi. Turan, “Bu filmin hayatıma girme şekli, aşkın tesadüfleri sevdiğinin en büyük kanıtı. İpek’le Ömer’in tanışıp âşık olduğu ve hayatlarını birleştirmeye karar verdikleri evde şu an ben yaşıyorum. Evde yaşamaya başladığım andan itibaren duvarlarında çok güzel bir enerji olduğunu fark etmiştim. Çok sonra o evin eski sahipleriyle tanışıp, birlikte içinde sevgi olan bir iş yaratmaya çalışmak mutluluk verici” dedi.

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