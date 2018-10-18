Neslihan Atagül Doğulu jüri üyesi oldu
Neslihan Atagül Doğulu, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ulusal kısa metraj film yarışmasının jüri üyesi oldu.
9-15 Kasım tarihlerinde Malatya’da gerçekleşecek festival kapsamında Neslihan Atagül Doğulu sinemaseverlerle buluşuyor.
Diğer jüri üyeleri ise Emre Konuk (Yönetmen- Görüntü Yönetmeni), Ömer Sevimli (Sinema Programcısı) Tuba Özden Deniz ( Sinema Yazarı), Natali Yeres (Sanat Yönetmeni)oldu.
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