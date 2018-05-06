NDS Edebiyat Ödülü Didierlaurent'a verildi
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 10. yılını dolduran NDS Edebiyat Ödülü'nü, Jean-Paul Didierlaurent, 6.27 Treni adlı romanıyla kazandı. Kitabın çevirmeni Aysel Bora da Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu.
Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ödül töreni 9 Mayıs Perşembe günü Fransız Sarayı’nda yapılacak.
Fransız yazar Didierlaurent’ın bu ilk romanı 2017 yılının Ağustos ayında ülkemizde okuyucuyla buluştu. Yayımlandığı yıl bir edebiyat fenomeni olarak kabul edilen roman, kısa sürede yirmi dokuz dile çevrildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle