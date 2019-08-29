Nazım ile Almanya turnesinde
Ünlü oyuncu Yurdaer Okur Türkiye’de kapalı gişe oynayan tek kişilik tiyatro oyunu ‘Ran’ ile Almanya turnesine çıkıyor.
Nazım Hikmet’in şiirlerinden ve hayatından kesitler taşıyan oyun 7 Eylül’deki, Berlin gösterisinin ardından eylül ayı boyunca Hamburg Essen ve Köln’de seyirciyle buluşacak. Oyun, Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nde yazdığı mektuplardan 'Benerci Kendini Niçin Öldürdü?' oyunundan Yürümek, Hasret, Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz, Salkım Söğüt gibi şiirlerinden parçalarla kolaj bir metin olma özelliği taşıyor.
Nazım'ın şiir ve mektuplarından sahneye uyarlanan, Entropi Sahne prodüksiyonu ‘Ran’ oyununun eylül ayı programı şöyle:
7 Eylül Berlin
8 Eylül Hamburg
19 Eylül İstanbul Entropi Sahne
20 Eylül Essen
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