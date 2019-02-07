Namık Kemal'in gözünden Osmanlı
Edebiyat araştırmacısı ve akademisyen Emrah Pelvanoğlu “Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal'in Tarih Anlatılarının Poetikası adlı çalışması VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura sunuluyor.
Pelvanoğlu kitabında Namık Kemal’in çalışmalarını merkeze alarak onun tarihi kavrayış yöntemini inceliyor.
Bu doğrultuda yeni bir bakış açısı sunan Pelvanoğlu, okuru 19. yüzyıl Osmanlı’sının zihin dünyasında edebî bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.
Edebiyat araştırmacısı ve akademisyen Emrah Pelvanoğlu tarafından yazılan kitapta, Vatan Şairi’nin özgeçmişi, tarih anlatıları odağa alınarak değerlendiriliyor. Pelvanoğlu, “Bu bağlamda Namık Kemal’in bilgisini üreten biyografi ve edebiyat tarihlerinin ampirik vasıflarına eleştirel yaklaşıyor, onun bir kahraman figürü olarak kurgulanmasını mümkün kılan dilsel edimlerin, poetik bir araştırmasını ortaya koyuyorum” diyor.
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