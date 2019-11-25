Biyografi türündeki film, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından 1992'de "Dünyanın en iyi sporcusu" seçilen ve kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa ile 7 dünya şampiyonluğuna imza atan Naim Süleymanoğlu'nun sıra dışı hikayesini anlatıyor.



Süleymanoğlu'nun yaşadığı sıkıntılı dönemlerle, başarı merdivenlerini ilk tırmanmaya başladığı günlerde Türkiye'ye zorlu biçimde geliş sürecini konu edinen filmin yapımcılığını Mustafa Uslu üstleniyor.



Filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu, Naim Süleymanoğlu'nun ay yıldızlı mayoyu gururla tüm dünyada taşıdığını belirterek, "Bizim bugünlerde unuttuğumuz, genç kuşakların da çok bilmediği başka bir özelliği daha var. O da Naim Süleymanoğlu büyük bir insan hakları savaşçısıydı. Annesini, babasını, ülkesini, sahip olduğu tüm maddi varlıklarını bırakıp Bulgaristan'dan kaçmasının arkasında yatan şey de tam olarak insan hakları mücadelesiydi." dedi.



Bulgaristan'da 1984'ten itibaren Türk azınlıklarına uygulanan asimile politikasına işaret eden Feyzioğlu, şöyle devam etti: "1980'lerin başında Bulgaristan'daki yönetim Türklere kimlik değiştirme sürecini başlattığında Naim Süleymanoğlu, 'Bir dakika durun, bu böyle değil ve ben bunu dünyaya duyuracağım.' dedi. Bugünlerde unutmaya başladığımız bir dünya vardı o zaman. Doğu Bloku, Varşova Paktı ya da Demir Perde... Dünyanın yarısı doğru ya da dolaylı olarak sosyalizimle yönetiliyordu. Sovyetler Birliği diye büyük bir sosyalist ülke vardı ve Bulgaristan da onun neredeyse bir eyaleti gibi davranıyordu. Bunlar şu açıdan önemli. Çünkü insan hakları ihlallerinin Demir Perde'nin ötesine geçip, dünyaya ulaşması bir bilgi olarak mümkün değildi. İşte Naim Süleymanoğlu bu açıdan bir temsilcidir, elçidir, bayrak ve bilgi taşıyıcısıdır. Demir Perde'nin üzerinden halteriyle zıplayıp öbür tarafa ulaşan ve orada yaşanan ızdırabı, zulmü dünyaya duyurmayı spor aracılığıyla başaran bir kişidir. Bizim öykümüz de temel olarak bunu anlatıyor."



"Bizim için kritik nokta, Mestanlı'da olayları birebir yaşayanlarla karşılaşmak oldu"



Projeye geçen yıl kasım ayında başladıklarını aktaran Özer Feyzioğlu, filmin araştırma sürecinden bahsederek, "Önce kağıt üzerinden bir takım ansiklopedik bilgiler, eski gazeteler ve videoları inceledik. Bizim için kritik nokta, Mestanlı'ya gidip bu olayları birebir yaşayanlarla karşılaşmak oldu. Orada 83 yaşındaki bir hanımefendiyle tanıştım, yolda bizi durdurdu ve yaşadıklarını anlattı. Kocası sadece Türkçe konuştuğu için Belene Adası'na atılmış ve 5 yıl orada yaşamış. Kendisi de iş yerinde Türkçe konuştuğu için sürgüne gönderilmiş. Teyze önce bize bunları anlatıp, sonra da 'Bunların duyulmasını sağlayan Naim Süleymanoğlu'dur' dediğinde zaten bu filmin misyonu, öyküsü ortaya çıkmıştı." diye konuştu.



Feyzioğlu, filmde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck'in de çok büyük bir sorumluluğu başardığına dikkati çekerek, şunları anlattı: "Hayat'ın sırtında, omuzlarında kaldırdığı 190 kiloluk halter kadar çok büyük bir sorumluluk vardı. O da Naim Süleymanoğlu'na dönüşmesi gerektiğiydi. Her şey çok yakın, kamera burnunun dibinde, 190 kiloyu kaldırıyor. O duyguları taşıyor, o güzel insan olmak zorunda. Hem bir sporcu olarak hem de karakter olarak o performansa ulaşmak zorunda, o yüzden de Hayat çok çalıştı. Yetkin Dikinciler ve Selen Öztürk'le birlikte gerçek bir aile oldular orada. Duygusal olarak söylemiyorum bunu gerçekten. Bulgaristan'da 2-3 aylıktı çekim sürecimiz. Mestanlı'da ise Süleymanoğlu ailesiyle 2,5 hafta civarında bir süre geçirdik. Bu süre içerisinde aile oldular. Garip bir şekilde transformasyon yaşandı. O topraklarda olmak bütün oyunculara çok iyi geldi."