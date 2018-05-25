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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
25.05.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Muzla dondurma nasıl yapılır? 2 Çeşit dondurma tarifi

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Muzla dondurma nasıl yapılır? 2 Çeşit dondurma tarifi

Yaz mevsimi öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de dondurma tarifleri oluyor. Büyük küçük herkesin favorisi olan dondurmayı evdeki malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Peki dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte yapım aşamalarıyla dondurma tarifi!

Artık yaz- kış her yerde bulunan dondurmalar, gerek çeşit çeşit seçeneği gerekse ferahlatıcı özelliğiyle gönlümüzü fethediyor. Sahillerde külahta veya kupada tüketmeye alışık olduğumuz dondurma, şerbetli tatlıların üzerine de çok yakışıyor. Ancak dondurmanın en güzel hali evde yapılanı. Raf ömrünün uzun olması adına pek çok kimyasalla beraber yapılan paket dondurmalar büyük tehlike saçıyor. Peki dondurma nasıl yapılır? İşte geleneksel ve muzla yapılan olmak üzere 2 dondurma tarifi!

Malzemeler

• 5 su bardağı süt
• 1 yemek kaşığı toz salep
• 1,5 su bardağı toz şeker
• 1/2 adet çubuk vanilya
• 400 gram sıvı krema
• 3 adet yumurta sarısı
• 2 adet damla sakızı (2 küçük parça)

Nasıl Yapılır?

1. Süt, toz salep, ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğu ve toz şekerin yarısını derin bir tencereye aktarın.

2. Tahta bir kaşık yardımıyla muhallebi gibi karıştırarak pişirdiğiniz karışımı, kıvam almaya başladığında ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin. Vanilya çubuğunu içinden çıkartıp alın.
3. Kremayı karıştırma kabına aktarın ve mikser yardımıyla yüksek devirde koyulaşana kadar çırpın, kenara alıp bekletin.

4. Ayrı bir kapta beyaz kısımlarından dikkatlice ayırdığınız yumurta sarılarını, kalan toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya başlayın.

5. Daha sonra kremaya ve kaynamış süte katacağınız yumurta sarılarını benmari usulü pişirmek için; büyük boy bir tencereyi kaynar su ile doldurun. Oval bir cam kase içine toz şekerle çırpılmış yumurta sarılarını aktarın. Kaynar su dolu tencere üzerine kaseyi yerleştirin.

6. Yumurta karışımını bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak yumurtaların kaynayan su buharında kesilmeden pişmesini sağlayın.

7. Yaklaşık 5 dakika toz şeker de eriyene kadar pişirdiğiniz karışımı, soğuk su dolu bir kabın üzerine alarak soğutun.

8. Azar azar ekleyerek kaynamış ve soğutulmuş süt karışımı ile karıştırın. Homojen bir hale gelen dondurma karışımını çırpılmış kremaya yedirip son dokunuşu yapın.

9. Baton bir kek kalıbı ya da yuvarlak geniş bir kasenin tamamını streç film ile kaplayın. Dondurma karışımını kaba aktarın, üzerini bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra streç film ile kaplayarak derin dondurucuda en az 8-10 saat kadar bekletin.

10. Islattığınız bir dondurma kaşığı ile şekil verip, elde ettiğiniz dondurma toplarını kaselere aldıktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

MUZDAN DONDURMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

3 adet dilimlenmiş ve dondurulmuş olgun muz, 
4 dondurulmuş çilek, 
tatlandırmak için bal veya diğer tatlandırıcılar,
2 çorba kaşığı Hindistan cevizi

Yapılışı

Dondurulmuş muz dilimleri ve çilekleri bir blender’a yerleştirin. Muzu, dokuları pürüzsüz oluncaya ve kremsi bir doku elde edilinceye kadar karıştırın. İsterseniz herhangi bir tatlandırıcı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muz ve çilekli dondurmayı ayrı bir kaba aktarın ve 2 çorba kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi ilave edin. Eğer dondurmanız fazla yumuşak olursa plastik streçle kaplayın ve hafifçe sertleşinceye kadar dondurucuda bekletin. Sertleştikten sonra üzerine Hindistan cevizi serperek servis edin.

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