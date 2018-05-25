Muzla dondurma nasıl yapılır? 2 Çeşit dondurma tarifi

Artık yaz- kış her yerde bulunan dondurmalar, gerek çeşit çeşit seçeneği gerekse ferahlatıcı özelliğiyle gönlümüzü fethediyor. Sahillerde külahta veya kupada tüketmeye alışık olduğumuz dondurma, şerbetli tatlıların üzerine de çok yakışıyor. Ancak dondurmanın en güzel hali evde yapılanı. Raf ömrünün uzun olması adına pek çok kimyasalla beraber yapılan paket dondurmalar büyük tehlike saçıyor. Peki dondurma nasıl yapılır? İşte geleneksel ve muzla yapılan olmak üzere 2 dondurma tarifi!



Malzemeler



• 5 su bardağı süt

• 1 yemek kaşığı toz salep

• 1,5 su bardağı toz şeker

• 1/2 adet çubuk vanilya

• 400 gram sıvı krema

• 3 adet yumurta sarısı

• 2 adet damla sakızı (2 küçük parça)

Nasıl Yapılır?



1. Süt, toz salep, ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğu ve toz şekerin yarısını derin bir tencereye aktarın.



2. Tahta bir kaşık yardımıyla muhallebi gibi karıştırarak pişirdiğiniz karışımı, kıvam almaya başladığında ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin. Vanilya çubuğunu içinden çıkartıp alın.

3. Kremayı karıştırma kabına aktarın ve mikser yardımıyla yüksek devirde koyulaşana kadar çırpın, kenara alıp bekletin.



4. Ayrı bir kapta beyaz kısımlarından dikkatlice ayırdığınız yumurta sarılarını, kalan toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya başlayın.



5. Daha sonra kremaya ve kaynamış süte katacağınız yumurta sarılarını benmari usulü pişirmek için; büyük boy bir tencereyi kaynar su ile doldurun. Oval bir cam kase içine toz şekerle çırpılmış yumurta sarılarını aktarın. Kaynar su dolu tencere üzerine kaseyi yerleştirin.



6. Yumurta karışımını bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak yumurtaların kaynayan su buharında kesilmeden pişmesini sağlayın.



7. Yaklaşık 5 dakika toz şeker de eriyene kadar pişirdiğiniz karışımı, soğuk su dolu bir kabın üzerine alarak soğutun.



8. Azar azar ekleyerek kaynamış ve soğutulmuş süt karışımı ile karıştırın. Homojen bir hale gelen dondurma karışımını çırpılmış kremaya yedirip son dokunuşu yapın.



9. Baton bir kek kalıbı ya da yuvarlak geniş bir kasenin tamamını streç film ile kaplayın. Dondurma karışımını kaba aktarın, üzerini bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra streç film ile kaplayarak derin dondurucuda en az 8-10 saat kadar bekletin.



10. Islattığınız bir dondurma kaşığı ile şekil verip, elde ettiğiniz dondurma toplarını kaselere aldıktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.



MUZDAN DONDURMA NASIL YAPILIR?



Malzemeler



3 adet dilimlenmiş ve dondurulmuş olgun muz,

4 dondurulmuş çilek,

tatlandırmak için bal veya diğer tatlandırıcılar,

2 çorba kaşığı Hindistan cevizi



Yapılışı



Dondurulmuş muz dilimleri ve çilekleri bir blender’a yerleştirin. Muzu, dokuları pürüzsüz oluncaya ve kremsi bir doku elde edilinceye kadar karıştırın. İsterseniz herhangi bir tatlandırıcı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muz ve çilekli dondurmayı ayrı bir kaba aktarın ve 2 çorba kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi ilave edin. Eğer dondurmanız fazla yumuşak olursa plastik streçle kaplayın ve hafifçe sertleşinceye kadar dondurucuda bekletin. Sertleştikten sonra üzerine Hindistan cevizi serperek servis edin.