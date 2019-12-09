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09.12.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Müzikoman’a coşkulu gala

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Müzikoman’a coşkulu gala

Serhat Kılıç’ın tek kişilik müzikal gösterisi ‘Müzikoman’ın galası ünlü isimlerin katılımıyla Dada Salon’da yapıldı.

İlkel çağlardan günümüze müziğin geçirdiği süreci dansla, şarkıyla, şiirle ve mizahla anlatan Serhat Kılıç, seslendirdiği şarkıların yanı sıra esprileriyle de alkışlandı.
ÜNLÜLER KOROSU
Gecenin sonunda gösteriyi izleyen Nurgül Yeşilçay, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Emre Karayel’i sahneye çağıran Kılıç, Fikret Kızılok’un ‘Why High One Why adlı hiciv dolu şarkısını ünlülerle birlikte söyledi. Ünlüler korosuna seyirci de dans ederek katıldı. Onur Ünlü, Bennu Yıldırımlar, Levent Kazak gibi isimlerin de izlediği gösteri kapalı gişe oynadı.

TOPLUMA MÜZİKAL BAKIŞ
Müzikoman, toplumun sosyal ve kültürel analizini müzik üzerinden yapan eğlenceli bir bakış açısı...” diyen Serhat Kılıç, gösterinin içeriğinin sürekli güncellenerek kendini yenilediğini ve hiçbir gösterinin diğeriyle aynı olmadığını da belirtti.

Müzikoman’a coşkulu gala

Müzikoman’a coşkulu gala

Müzikoman’a coşkulu gala




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