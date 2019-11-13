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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Müzikle köprü kuracağız

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Klarnet sanatçısı Çağrı, düzenlediği "8. Uluslararası Klarnet Festivali" ile dünya müziğini sanatseverlerle buluşturacak.

8. Uluslararası Klarnet Festivali, 18 Kasım'a kadar İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, kendisinin başlattığı ve sanat direktörlüğünü yaptığı festival hakkında,  Çağrı, adı "klarnet festivali" olsa da organizasyonda sadece klarnet sanatçılarının sahne almadığını, dünyadaki diğer klarnet festivallerinden farklı bir anlayışta olduklarını söyledi.

Serkan Çağrı, diğer müzik türlerinin de sahneleneceği festival hakkında şunları söyledi: "Klarnetle sınırlı bir festival yapmıyoruz. Dünyadaki pek çok müzik türünün ve sanatçıların sahne almasını sağlıyoruz. Amacımız, klarnet adını taşıyan bu festivalle tüm dünyaya müzikten bir köprü oluşturmak. Bu nedenle kendi müzik türünün dünyaca en ünlü isimlerini konuk ediyoruz. Mesela Yunanistan'ın dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Vassilis Saleas de sahne alıyor, dünyayı müziğiyle kasıp kavuran Buika da. Bu festivalde Emel Sayın da sahne aldı, Dalaras da. Zara da yer aldı, Despina Vandi de. Yani çok geniş bir yelpazede müzik sunan bir festival olduk."

Zaman zaman klarnet sanatçılarından ve klarnet sevenlerden "Festivalde neden sadece klarnetçiler yok?" şeklinde eleştiriler aldıklarını anlatan Çağrı, festivalde herkesin, kendince dahil olabileceği etkinlikleri bulabilmelerini istediklerini söyledi.

"Klarnet, festivalde amaç değil, kültürleri ve insanları müzikte buluşturan bir araç oldu." diyen Çağrı, bu yılki etkinliklerde Goran Bregovic, Yasmin Levy, Cafe Aman İstanbul ile kendisinin sanatseverlerle buluşacağını dile getirdi.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek konserlerde, sosyal medya aracılığı ile klarnet yarışması yapılacağını kaydeden Çağrı, klarnet çalanlara klarnet ve çeşitli ekipmanlar dağıtacaklarını da söyledi.

 "Festivalimizi yurt dışına taşıyabilmek en büyük hayallerimizden biri"

"Festivalimizi yurt dışına da taşıyabilmek en büyük hayallerimizden biri. Bu sayede kendi kültürümüzü sanatımızı yurt dışına taşımış ve tanıtmış olacağız." ifadelerini kullanan Çağrı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CSO Konser Salonu'nda, Cafe Aman İstanbul ile ilk kez bir araya geleceğiz. Böylesine özel bir salonda müziklerini çok beğendiğim Cafe Aman ile bir konser vermenin heyecanını tabii ki yaşıyorum. Daha önce çeşitli konserlerde kısa süreli düetlerimiz olmuştu ve izleyicilerimizden çok güzel geri dönüşler almıştık. Bunu konsere taşıyalım istedik. Bakalım nasıl bir konser olacak?"

Rembetikodan klarnete her müzik var

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halkbank ve Vakıfbank'ın desteğiyle düzenlenen festival, 2012'den bugüne kadar dünyaca ünlü birçok sanatçıyı ağırladı.

Bu yıl Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic, sefarad müziğinin dünyadaki ismi ladino sanatçısı Yasmin Levy ve rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden Cafe Aman İstanbul ile klarnet virtüözü Serkan Çağrı sanatseverlerle buluşacak.

 "Three Letter from Sarajevo" adlı projesi ile festivale katılacak Goran Bregovic'in konseri, bugün Ankara Congresium'da gerçekleşecek.

Şarkılarında dünyanın farklı coğrafyalarından müzikleri harmanlayan Yasmin Levy, 14 Kasım'da Ankara Congresium'da ve 16 Kasım'da İstanbul'da Mustafa Kemal Kültür Merkezi (MKM) Attila İlhan Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Cafe Aman İstanbul Grubu ile aynı sahneyi paylaşacak.

17 Kasım'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda Türkçe ve Yunanca şarkıların seslendirileceği konserin ardından sanatçılar, 18 Kasım'da İstanbul'da MKM Attila İlhan Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

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