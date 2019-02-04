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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Müzik yorumcularının yüzü teliften yana gülüyor

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Müzik yorumcularının yüzü teliften yana gülüyor

İki dönemdir Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) yönetim koltuğunda oturan Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Suavi, Onur Akın, Suzan Kardeş, Metin Özülkü, Tolga Sağ ve Hüseyin Turan’ın çalışmaları sonuç verdi.

Bir yandan tasarruf tedbirleri alan diğer yandan da lisanslamayı yaygınlaştıran ve diğer meslek birlikleri ile OLB çatısı altında iş birliği yapan MÜYORBİR, 2 bin üyesine ödenen telif haklarını yüzde 10 artırmayı başardı.

Türkiye’deki tüm yorumcuların haklarını takip ederek alanında tek olan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) telif gelirlerini artırma çalışmaları sonuç verdi. Burhan Şeşen başkanlığında yönetim kurulunda Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Suavi, Onur Akın, Suzan Kardeş, Metin Özülkü, Tolga Sağ ve Hüseyin Turan gibi müzik dünyasının usta isimlerinin bulunduğu MÜYORBİR, 2 bin üyesine ödediği telif gelirlerini yüzde 10 oranında artırdı.

Burhan Şeşen: Tasarruf yapıyoruz

Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve dijitalleşmenin bir sonucu olarak albüm satışlarının düşmesine rağmen üyelerinin haklarını sonuna kadar takip ettiklerini belirten Burhan Şeşen, “Bizim alanımızda dünyada yılda 2 önemli fuar var. Ancak Kültür Bakanlığı bunlar için bütçe ayırmıyor. Biz de üyelerimizin parasını harcamak istemediğimiz için onlara bile gitmeyerek, herhangi bir yurt dışı seyahati gerçekleştirmeyerek tasarruf etmeye çalışıyoruz. Bu tabii tasarruf yöntemlerimizden sadece biri” dedi.

Metin Özülkü: OLB’nin de etkisi var

Telif haklarının bu koşullarda artmış olmasının oldukça sevindirici olduğunu söyleyen Metin Özülkü de “Bunu hem yaptığımız idari tasarruf tedbirlerine hem de lisanslamayı biraz daha yaygınlaştırmaya bağlıyoruz. 4 meslek birliğinin buluştuğu Ortak Lisanslama Birliği’nin (OLB) de bu artışta küçük de olsa payı var” ifadelerini kullandı.

26 Mart’ta gerçekleşecek Genel Kurul öncesi yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Burhan Şeşen, “Üyelerimiz yine bize güven tazelerlerse her zaman olduğu gibi şeffaflaşmaya, telif hakları konusunda üyelerimizi bilgilendirmeye, lisansları yaygınlaştırmaya ve hak edişleri artırmaya devam etmek istiyoruz. OLB’nin de sürdürülmesinden yanayız” diye konuştu. Üyelerden gelecek her türlü öneriye de açık olduklarını belirten Şeşen, “Biz hangi tarzda olursa olsun tüm müzik yorumcularını kucaklayan, birleştiren ve haklarını adil olarak dağıtan bir meslek birliğiyiz. Önümüzdeki genel kurula da bu doğrultuda gireceğiz” açıklamasını yaptı.

Belkıs Akkale: Geleneksel müziklerimizi koruyacağız

Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve türkülerimiz gibi geleneksel müziklerimizin yayın politikalarının yarattığı haksız rekabet ortamından etkilenerek geri planda kaldığını belirten Belkıs Akkale ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki süreçte, takip ettiğimiz radyo ve televizyon sayılarını artırarak özellikle geleneksel müzikler çalan ve onlara ağırlık veren radyo ile televizyonları da takip etmek hedeflerimiz arasında. Radyo ve televizyonda çalan şarkılar için de telif ödeme zorunluluğu olduğu için iki taraflı bir hak kaybı ortaya çıkıyor bizim açımızdan. Geleneksel müziklerimizin bu kadar geri plana atılmasını çok doğru bulmuyoruz açıkçası.”

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