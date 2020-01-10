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Haber Giriş: 10.01.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Müzik ve resim aynı tuvalde buluşuyor

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Müzik ve resim aynı tuvalde buluşuyor

Müziği ve resmi aynı tuvalde buluşturan ‘Fa Sergisi’ GaleriDeniz’de açıldı.

Prof. Dr. Fikret Akata’nın iki önemli sanat dalı olan müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlı boya eserlerinden oluşan “Fa” adlı sergi 31 Ocak tarihine kadar sürecek.

Müzik ve resim aynı tuvalde buluşuyor

SANAT YOLCULUĞUMDAKİ EN ÖZEL SERGİLERDEN BİRİ

Çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu resim alanında imza attığı eserlerin sanatseverlerle buluşmasından duyduğu heyecanı paylaşan Prof. Dr. Fikret Akata eserleri hakkında şunları söylüyor: "Resim sanatı insanoğlunun ortak duygularına tercümanlık eden, insan olmanın türlü halleriyle bağ kurmamıza aracılık eden bir alan. Bugün gelişen şartlar, çıktığınız sanat yolculuğunuzda size başka fırsatlar da sunuyor. Müziğin ezgilerinden ilham alarak tuvale yansıttığım resimlerden oluşan Fa Sergisi’nin kariyerimdeki en özel projelerden biri olduğunu paylaşmak isterim."

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