Müzik haftası bitti!
Müzik ve Kültür Festivali fizy İstanbul Müzik Haftası; bir hafta boyunca müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde; Ceza, Moğollar, Gaye Su Akyol, Teoman, Gökhan Türkmen, Kalben, Gazapizm, Kenan Doğulu gibi ünlü isimler sevenleriyle buluştu.
Türkiye'de ikinci kez düzenlenen müzik haftasında; rap, pop, alternatif rock, metal ve rock müziğin en iyi isimleriyle 30’dan fazla konser ve DJ performansı gerçekleşti.
Müzik sohbetlerinde rap ve heavy metal konuşuldu
fizy İstanbul Müzik Haftası, müzik sohbetleriyle de müzikseverleri buluşturdu. “Türkiye’de Rap” sohbetinde müzik yazarı ve psikolog Tolga Akyıldız; Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı ile buluştu. Gazeteci Sinem Vural ise heavy metal grubu Pentagram ile Türkiye’de heavy metalin yolculuğunu konuştu.
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