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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Müzik dışında bir hayatım yok

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Müzik dışında bir hayatım yok

Caz müziğin usta ismi Chris Botti İstanbul’a geliyor. Botti, bu yıl 3’üncü kez 25 Nisan-01 Haziran tarihlerinde düzenlenecek PSM Caz Festivali’nde sahneye çıkacak. 24 Mayıs’ta Zorlu PSM’de konser verecek olan müzisyen, müzik hayatı hakkında merak edilenleri anlattı.

İstanbul’da ilk konseriniz olmayacak ama uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkacaksınız. Görüşmeyeli müziğinizde neler değişti?

- Benim Türkiye’deki 4’üncü konserim olacak. Zengin bir tarihe sahip güzel bir ülke ve mümkün olduğunca gelip konser vermeyi seviyorum. Yemekler her zaman muazzam ve insanlar misafirperver. Müzik konusuna gelince... Uzun zamandır çalmadığım birçok şarkıyı yeniden çalınacaklar listeme ekledim. Ekibimize bir de saksafoncu eklendi. Sevenlerimiz sahnede kesinlikle daha yüksek enerjili caz müziği duyacaklar. Enstrümanların teknik sınırlarını ve müziğin sınırlarını kesinlikle zorlayacağız. Tabii ki çok sevilen parçalarımızı da gecede çalacağız.

Büyük mekanlarda çalmayı sevdiğinizi biliyorum ama yine de sormalıyım: Küçük caz kulüpleri mi yoksa dev konser mekanları mı?

- Muhteşem sahnelerde çaldık, hepsi çok özeldi ama birini seçmem gerekirse ekibim adına konuşuyorum, New York’taki efsanevi Blue Note isimli kulüp favorimiz. Bütün yıl boyunca oradaki etkinliği iple çekiyoruz.

Bu yıl orada 15’inci kez sahnede olacağız ve sahneye çıktığımızda dünyanın dört bir yanından sevenlerimiz kulübe akın ediyor. Yılın en iyi zamanında, en iyi şehirde, en iyi kulüpte sahne alıyoruz.

Müzik dışında bir hayatım yok

YILIN 250 GÜNÜ YOLLARDAYIM

Sting’le başlayan ve uzayıp giden bir işbirliği listeniz var. Şu anda radarınızda kim var?

- Peter Gabriel’le çalışmayı çok isterim açıkçası.

Hayatınız turnede geçiyor. Sürekli yollarda olmak sizin için nasıl his?

- Yılın 250 günü yollardayım. Ve bundan daha çok sevdiğim bir şey yok. Sting’den öğrendiğim tutkulu bir rutinim var. Kalkmak, enstrümanıma dokunmak, yoga yapmak ve grubumla seyahat etmek. Louis Armstrong’un bir sözü vardır: “İnsanlara müzik götürüyorsan onları eğlendirmek gerekir”. Bir sürü müzisyen bu konuyla hiç ilgilenmiyor. Bence her konserden sonra kariyeriniz için daha çok çalışmaya gönüllü olmalısınız. Müzik dışında bir hayatım yok. Kulağa delice geldiğini biliyorum ama bu doğru. Genç müzisyenlere söylüyorum, sürekli turneye çıkan bir müzisyen olacaklarsa bir köpek, kedi ya da bitki sahibi olamayacaklar. Özel hayatları zor geçecek ama onun dışında muhteşem bir hayatları olacak. 16 yıldır ben bu eksende yaşıyor ve bu durumu çok seviyorum.

Son 7 yıldır tek bir şarkı bile yayınlamadınız. Var mı yeni çalışma?

- Detay veremem ama şunu söyleyebilirim ki, yeni albümüm gelecek yıl yayınlanacak.

Amacım trompetimle dünyayı gezebilmek

◊ Caz sanatçısı olarak albümü dünyanın en çok satan enstrümantalist ismi olmak sizin için ne anlama geliyor?
- İnsanların albümlerimi sevip alması güzel bir şey ama artık eskisi kadar albüm satışı olmuyor. Satış ve dinlenme rakamlarından çok sevenlerime ve müziğime odaklanmayı deniyorum. Amacım trompetimi çalıp dünyayı gezebilmek. Ben bu tanımlara takılmıyorum. Tek endişem “hayran kitlem genişliyor mu” ya da “sevenlerim dinlediği bu performanstan keyif aldı mı” oluyor. Bu ikisinin yanıtı evet oldukça ben mutlu bir adamım.

 

 

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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