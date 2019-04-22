◊ İstanbul’da ilk konseriniz olmayacak ama uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkacaksınız. Görüşmeyeli müziğinizde neler değişti?

- Benim Türkiye’deki 4’üncü konserim olacak. Zengin bir tarihe sahip güzel bir ülke ve mümkün olduğunca gelip konser vermeyi seviyorum. Yemekler her zaman muazzam ve insanlar misafirperver. Müzik konusuna gelince... Uzun zamandır çalmadığım birçok şarkıyı yeniden çalınacaklar listeme ekledim. Ekibimize bir de saksafoncu eklendi. Sevenlerimiz sahnede kesinlikle daha yüksek enerjili caz müziği duyacaklar. Enstrümanların teknik sınırlarını ve müziğin sınırlarını kesinlikle zorlayacağız. Tabii ki çok sevilen parçalarımızı da gecede çalacağız.

◊ Büyük mekanlarda çalmayı sevdiğinizi biliyorum ama yine de sormalıyım: Küçük caz kulüpleri mi yoksa dev konser mekanları mı?

- Muhteşem sahnelerde çaldık, hepsi çok özeldi ama birini seçmem gerekirse ekibim adına konuşuyorum, New York’taki efsanevi Blue Note isimli kulüp favorimiz. Bütün yıl boyunca oradaki etkinliği iple çekiyoruz.

Bu yıl orada 15’inci kez sahnede olacağız ve sahneye çıktığımızda dünyanın dört bir yanından sevenlerimiz kulübe akın ediyor. Yılın en iyi zamanında, en iyi şehirde, en iyi kulüpte sahne alıyoruz.

YILIN 250 GÜNÜ YOLLARDAYIM

◊ Sting’le başlayan ve uzayıp giden bir işbirliği listeniz var. Şu anda radarınızda kim var?

- Peter Gabriel’le çalışmayı çok isterim açıkçası.

◊ Hayatınız turnede geçiyor. Sürekli yollarda olmak sizin için nasıl his?

- Yılın 250 günü yollardayım. Ve bundan daha çok sevdiğim bir şey yok. Sting’den öğrendiğim tutkulu bir rutinim var. Kalkmak, enstrümanıma dokunmak, yoga yapmak ve grubumla seyahat etmek. Louis Armstrong’un bir sözü vardır: “İnsanlara müzik götürüyorsan onları eğlendirmek gerekir”. Bir sürü müzisyen bu konuyla hiç ilgilenmiyor. Bence her konserden sonra kariyeriniz için daha çok çalışmaya gönüllü olmalısınız. Müzik dışında bir hayatım yok. Kulağa delice geldiğini biliyorum ama bu doğru. Genç müzisyenlere söylüyorum, sürekli turneye çıkan bir müzisyen olacaklarsa bir köpek, kedi ya da bitki sahibi olamayacaklar. Özel hayatları zor geçecek ama onun dışında muhteşem bir hayatları olacak. 16 yıldır ben bu eksende yaşıyor ve bu durumu çok seviyorum.

◊ Son 7 yıldır tek bir şarkı bile yayınlamadınız. Var mı yeni çalışma?

- Detay veremem ama şunu söyleyebilirim ki, yeni albümüm gelecek yıl yayınlanacak.

Amacım trompetimle dünyayı gezebilmek

◊ Caz sanatçısı olarak albümü dünyanın en çok satan enstrümantalist ismi olmak sizin için ne anlama geliyor?

- İnsanların albümlerimi sevip alması güzel bir şey ama artık eskisi kadar albüm satışı olmuyor. Satış ve dinlenme rakamlarından çok sevenlerime ve müziğime odaklanmayı deniyorum. Amacım trompetimi çalıp dünyayı gezebilmek. Ben bu tanımlara takılmıyorum. Tek endişem “hayran kitlem genişliyor mu” ya da “sevenlerim dinlediği bu performanstan keyif aldı mı” oluyor. Bu ikisinin yanıtı evet oldukça ben mutlu bir adamım.