Müziğin Yıldızları için geri sayım başladı!
MüzikOnair tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu ile birlikte bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan #MüziğinYıldızları ödül törenine geri sayım başladı.
Etkinlikte 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 3 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirilecek.
Aday değerlendirmeleri 1 ile 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken finalistler mesleğinde uzman birçok seçkin jüri tarafından 30 Aralık tarihinde açıklanacak.
2 Ocak ile 22 Ocak arası gerçekleşecek olan halk oylamasıyla birlikte kazanan adaylar, ödüllerin sahibi olacak.
27 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan ödül töreninin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz üstlenecek.
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