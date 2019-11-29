Mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriMutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi
GeriKeyif Mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
29.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi

Devlet Opera ve Balesi, 2019-2020 sanat sezonunun büyük prodüksiyonlarından, İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Rossini'nin en önemli besteleri arasında bulunan ve ilk kez 1816'da sahnelenen Sevil Berberi, 20 yıl aradan sonra ilk kez Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserin orkestra şefliğini, dönüşümlü olarak Antonio Pirolli ve Murat Cem Orhan üstlenecek.

Eserin provaları sırasında bilgi veren rejisör Parlar, Ankara Devlet Opera ve Balesi'ndeki ilk rejisörlük deneyimi nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

2018'de İtalya'nın prestijli sahnelerinden Arena di Verona'da Sevil Berberi prodüksiyonun rejisör yardımcılığı görevini yürütürken, DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan'ın Turandot'da başrolde oynadığını anlatan Parlar, Karahan'ın bu eserin yönetmenliğini kendisine teklif ettiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Parlar, Fransız oyun yazarı Beaumarchais'nin Figaro temalı üçlemesinin ilki olan Sevil Berberi'ni seyircinin fantastik sahnelemeyle izleyeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Oyunu kostümlerle ışıkla dekorla renklendirdik. Klasik oyunun dışına çok çıkmadan renk kattık. İspanya'nın Sevilla şehrinde geçiyor eser. Bartolo Rosina'nın güzelliğini kimseye göstermek istemediği için bu karakterimiz evde kendisini kapalı tutuyor. Aşık olduğu kontu görene kadar. Rosina'yı merkeze aldım ve kapalı tutulduğu evi kötü bir yer olarak değil masal dünyası ve bebek evini andıran bir dekorla destekledik. Rosina aşkına kavuşunca, özgürlüğüne de kavuşmuş olacak. Fransız Devrimi'nin özgürlük ateşine vurgu yapıyor Sevil Berberi. Rosina, aşkı sayesinde özgürlüğüne kavuşuyor."

Sevil Berberi'nin, solistler üzerine kurulu bir eser olduğunu vurgulayan Parlar, Fransız Devrimi'ndeki her sosyal statü örneğinin eserde görüldüğünü, bunu sahneye taşımak için de çok başarılı bir sanatçı kadrosu ile çalıştıklarını söyledi.

Kıvrak zekalı Avrupa edebiyatının önemli karakteri: Figaro

Figaro rolüne hayat veren bariton Cem Beran Sertkaya, canlandırdığı karakterin, Avrupa edebiyatında çok sık kullanıldığını, zekasıyla Avrupa burjuvazisini alt eden, soylu sınıfı dize getiren bir karakter olduğunu söyledi.

"Figaro İspanya'da bir berber. Kontun sevdiği bir kız var Rosina. Bartolo'nun Rosina için kötü emelleri var. Figaro'nun kıvrak zekasının yardımıyla kont bir şekilde Rosina ile evleniyor. Komik bir dili var eserin. Bize düşen görev eseri layıkıyla sahnelemek olacak." diyen Sertkaya, esere iki ay gibi kısa bir sürede keyifli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Figaro'yu canlandırmanın her baritonun hayali olduğunu söyleyen Sertkaya, "Özellikle bu eseri Ankara seyircisinin yakından takip etmesini istiyoruz. Ankara operasını seyircilerimiz hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Biz, çok eğleniyoruz onlar da eğlenecekler." diye konuştu.

Porselen bebek aşkına kavuşacak

Mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi



Dottor Bartolo rolünü canlandıracak Umut Kosman, bariton sesiyle genellikle yüksek basları söyleyen bir karaktere ses vereceği için kariyeri adına böylesine önemli bir eserde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Rosina rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak Görkem Ezgi Yıldırım da, "Rejisörümüzün ele alış penceresinden bakarak anlatacak olursam, hapiste olan bir kuş gibi yaşantısı var başta. Porselen bebek gibi cansız halinden, özgürlüğe kavuşmasını anlatıyoruz. Oynarken keyif alıyoruz, izleyicilerimiz de seyrederken büyük zevk alacaklardır diye umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

30 Kasım'da seyirciyle buluşacak


İki perdelik eser, renkli İspanyol kıyafetleri ve peri masalını andıran bir dekorla sahneleniyor.

Kont Almaviva'nın Madrid'de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımları ile Rosina'ya ulaşmaya çalışması ile başlayan eserde, Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu ediliyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde, "Figaro" rolünü dönüşümlü olarak Cem Beran Sertkaya ve Faik Mansuroğlu; "Rosina"yı Görkem Ezgi Yıldırım, Seda Aracı Ayazlı, Esra Çetiner, Aslı Kıyıcı; "Kont Almaviva"yı Barış Yanç, Ahmet Baykara, Emre Akkuş ve Ali Can Akyıldız; "Don Basilio" rolünü Mehmet Yılmaz, Özgür Savaş Gençtürk, Erdem Baydar ve Yiğitcan Tatlıoğlu, "Dottor Bartolo" rolünü Umut Kosman ve Emre Uluocak, "Berta"yı Zeliha Kökçek ve Evren Gökoğlu; "Fiorello" rolünü de Noyan Coşgun ve Mert Özdemir canlandıracak.

Eserin prömiyeri, 30 Kasım'da Opera Sahnesi'nde yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle